Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète du plus New-Yorkais des Alsaciens, Frank Ntilikina.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 25 ans , né le 28 juillet comme Yannick Jauzion et Maxime Mermoz, peut-être pour ça qu’il s’est mêlé avec LeBron James

, né le 28 juillet comme Yannick Jauzion et Maxime Mermoz, peut-être pour ça qu’il s’est mêlé avec LeBron James Poste : meneur de jeu

Taille : 1m93 , comme Aurélien Rougerie

, comme Aurélien Rougerie Poids : 91 kilos , comme Romain Ntamack

, comme Romain Ntamack Club : Partizan Belgrade (championnat serbe)

(championnat serbe) Statistiques 2023-24 : 1,0 point (11,1% au tir et 12,5% à 3-points), 1,2 rebond et 0,8 passe décisive (8,6 minutes de moyenne en 5 rencontres.

Son parcours :

Né en Belgique mais Alsacien depuis ses trois ans, c’est dans le grand club de la région que Frank Ntilikina se révèle, la SIG Strasbourg. Rapidement vu comme le joyau du centre de formation, le futur French Prince est lancé en professionnel par Vincent Collet avec qui il conserve une relation forte près de 10 ans après. Le meneur de jeu atteint par deux fois la finale du Championnat de France avant de s’inscrire à la Draft et de tenter l’aventure outre-Atlantique.

Frank Ntilikina arrive à la cérémonie avec une cote jamais vue pour un Français auparavant. Il est sélectionné avec le septième choix, record national à l’époque et débarque dans l’une des franchises les plus prestigieuses de toutes, les New York Knicks. Une double dose de pression exceptionnelle à laquelle il aura beaucoup de mal à répondre malgré quelques petits moments sympathiques dans la Grosse Pomme. Une fin de match magique contre les Pacers lors de sa saison rookie avant une légère brouille avec LeBron James himself qui avait régalé le public du Madison Square Garden.

Malgré des performances très insuffisantes en attaque, Frank Ntilikina se construit une réputation de défenseur solide. Les Dallas Mavericks, plutôt fans du profil, le recrutent en 2021 pour protéger les arrières de leur pépite Luka Doncic. Avec la franchise texane, il atteindra la Finale de Conférence Ouest en 2022 mais n’arrivera pas non plus à s’imposer. Après 18 mois, il est envoyé aux Charlotte Hornets où il ne jouera que très peu pour cause de blessure. Les portes de la NBA se referment devant lui. Il y a quelques semaines, le French Prince a finalement annoncé son retour en Europe du côté du Partizan Belgrade.

En Équipe de France, son parcours a été bien moins sinueux. Lors de la Coupe du Monde 2019, il participe à la victoire historique face aux États-Unis avec notamment un step-back dans le money-time resté dans les mémoires. Deux ans plus tard, lors des Jeux olympiques, il est aussi dans le groupe qui va pousser ces mêmes Américains dans leurs retranchements en finale. La seule compétition au cours de laquelle il n’a pas pu participer était le fiasco de la Coupe du Monde 2023, où beaucoup de joueurs ont parlé du challenge que représentait son absence à la mène. Au fil des années, Frank Ntilikina s’est affirmé comme un joueur qui compte en Équipe de France.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Dans le meilleur des cas, Frank Ntilikina va apporter de la défense sur les extérieurs adverses, de la distribution assez propre et un bout de shoot qui a le bonheur d’être régulier dans les moments chauds.

Malheureusement, Frank Ntilikina semble un petit peu en manque de jus depuis le début de la préparation. Il n’a presque pas joué de la saison pour cause de blessure et il n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Le point positif, c’est qu’il lui reste un petit peu de temps avant le début des Jeux olympiques et qu’il peut encore trouver son rythme de croisière à temps. Il ne devrait, par ailleurs, pas manquer de fraîcheur à la fin de la compétition.

Et même s’il ne parvenait pas à impacter autant que les autres années, Frank Ntilikina reste un profil de joueur assez unique en Équipe de France. Sa taille peut lui permettre de s’opposer à des arrières comme Shai Gilgeous-Alexander ou Anthony Edwards, contrairement aux autres meneurs français. Les deux principes majeurs de Vincent Collet cet été sont la défense et la course, le Strasbourgeois est celui qui y correspond le plus.

Son expérience en bleu pourrait aussi l’aider à répondre présent dans les moments importants.

Frank Ntilikina sur la concurrence interne : “Ça a donné des entraînements très relevés. On sait qu’il y aura 12 sélectionnés mais l’objectif de tout le monde a été de donner son maximum pour faire en sorte que l’EDF arrive au meilleur niveau au début des JO.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/3KxXnqKoeN

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 7, 2024