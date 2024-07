À deux semaines du début des JO de Paris 2024, la FIBA s’est lancée dans le fameux jeu du Power Ranking, qui consiste à classer les équipes selon leur niveau actuel. Comme chez les garçons, l’Equipe de France est classée troisième chez les filles.

Décidément, l’EDF est abonnée à la troisième place. Dans le premier Power Ranking Filles de la FIBA, les Bleues sont donc au troisième rang derrière Team USA et la Belgique.

Alors, justifiée ou pas cette troisième place ?

Tout d’abord, rien de plus normal que de voir Team USA au sommet de ce classement. Les Américaines vont débarquer en France avec une nouvelle armada et n’ont pas perdu le moindre match aux Jeux Olympiques depuis 1992. Cet été, Team USA peut remporter une huitième médaille d’or olympique consécutive. Rien que ça.

En seconde position, la Belgique surfe sur son titre de champion d’Europe remportée en 2023. Un titre qui a validé la montée en puissance du basket belge féminin, également médaillé de bronze à l’Euro 2021 (comme à l’Euro 2017) et cinquième à la Coupe du Monde 2022 (et quatrième en 2018). La Belgique ne participera qu’à sa deuxième olympiade après sa 7e place à Tokyo, mais peut avoir de grosses ambitions sous l’impulsion d’Emma Meesseman, Julie Vanloo et Julie Allemand.

La France arrive ensuite troisième, comme son classement aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a trois ans. Depuis les JO, les Bleues ont remporté une médaille de bronze à l’Euro 2023, tout en ratant le podium à la dernière Coupe du Monde. Des résultats plutôt décevants pour le groupe de Jean-Aimé Toupane, qui ne peut donc pas vraiment espérer mieux comme place sur ce premier Power Ranking FIBA. La France se retrouve devant des grandes nations comme la Chine, l’Australie ou encore le Japon, qui ont toutes été médaillées dans des compétitions mondiales ces dernières années (JO, Coupe du Monde). Peut-être l’effet “on joue à la maison”. En tout cas, ça montre que la bande de Marine Johannès sera attendue à Paris !

