Considérée comme la meilleure joueuse WNBA aujourd’hui, A’ja Wilson continue de faire honneur à son statut. Elle a lâché une nouvelle performance XXL cette nuit dans le match opposant Las Vegas à Atlanta.

33 points, 18 rebonds, 5 contres, 3 interceptions, 0 perte de balle, 13/23 au tir dont 3/4 à 3-points et 4/4 aux lancers-francs.

C’est la ligne de stats d’A’ja Wilson, qui repousse les limites de l’excellence à chaque fois qu’elle pose les pieds sur un parquet WNBA. C’est son septième match à 30 points de la saison et son dixième match en minimum 25 points – 10 rebonds cette année, record de Brittney Griner égalé (source ESPN).

A’JA WILSON TONIGHT 🔥

• 33 POINTS

• 18 REBOUNDS

• 5 BLOCKS

Cette nouvelle performance de MVP tombe tout juste après son match en… 24 points – 20 rebonds il y a quelques jours, une prouesse qu’elle n’avait encore jamais réalisée auparavant dans sa carrière. Tout ça pour dire qu’A’ja Wilson est tout simplement sur un nuage en ce moment, avec un niveau de domination exceptionnel des deux côtés du terrain.

Sur l’ensemble de la saison 2024, Wilson tourne à 27,1 points, 11,6 rebonds, 2,5 passes, 1,9 steal et 2,8 contres de moyenne en 34 minutes, à 52,2% au tir, 40% à 3-points et 86,7% aux lancers-francs. Elle guide son équipe de Las Vegas vers un bilan de 15 victoires en 22 matchs.

Également cette nuit en WNBA…

Brittney Griner (Mercury) s’est blessé à la hanche.

Le Phoenix Mercury va honorer sa légende Diana Taurasi. Les terrains du nouveau centre d’entraînement du Mercury prendront son nom.

It's only right that the biggest WNBA All-Star Weekend in the history of our league begins by honoring the GOAT, Diana Taurasi. We are excited to name the courts at our brand new @PhoenixMercury practice facility after the best to ever play in the WNBA. Congrats @DianaTaurasi!

