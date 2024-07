Luke Walton arrive chez les Pistons comme assistant principal de J.B. Bickerstaff

Après avoir signé J.B. Bickerstaff au poste de coach de la franchise, les Pistons lui offrent un assistant de haut standing en la personne de Luke Walton. De quoi enfin remettre Detroit sur les bons rails ?

Les Pistons, c’est toute une histoire. Qui finit toujours mal, depuis quelques années. Le pari Monty Williams s’est soldé par un échec, payé très cher financièrement. J.B. Bickerstaff arrive donc avec la même mission que son prédécesseur : essayer de faire de cette équipe un groupe qui progresse, qui s’apprécie, puis échouer et se barrer avec la maille . Pour accomplir cette tâche, il sera donc accompagné de Luke Walton.

The Detroit Pistons are hiring Luke Walton as the lead assistant on new head coach JB Bickerstaff’s staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. Walton spent the last two years as an assistant in Cleveland after five-plus seasons as head coach of Lakers and Kings. pic.twitter.com/QveIkMFsGk

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2024

Passé par les Warriors entre 2014 et 2016 comme assistant principal de Steve Kerr, Walton n’est pas un petit nouveau du circuit. Il sait quelle est la recette du succès, et bosser à Golden State est une expérience majeure en termes d’éthique de travail. Ses passages chez les Lakers puis les Kings n’ont pas été aussi réussis, mais Walton reste l’une des meilleures prises disponibles sur le marché. Au boulot, maintenant !

Source : Shams Charania