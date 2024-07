En difficulté lors de ses premières apparitions en Summer League, Bronny James sait qu’il a beaucoup de chemin à parcourir s’il veut se faire une petite place en NBA. Et s’il faut passer par la case G League pour ça, so be it.

Alors que les rookies Reed Sheppard et Dalton Knecht ont fait le show cette nuit lors du Rockets – Lakers à Las Vegas, Bronny James s’est montré bien maladroit offensivement, avec 8 points à 3/14 au tir dont 0/8 à 3-points en 27 minutes. Certes, c’est avant tout en défense qu’on attend le fiston James mais ses limites en attaque sont assez criantes. En trois matchs de Summer League, Bronny James tourne à 5 points de moyenne à 23% de réussite au tir dont… 0/12 du parking.

Des débuts très compliqués donc pour Bronny, qui cherche encore à trouver un semblant de rythme. Pas besoin d’être un expert en balle orange pour comprendre que James Jr. n’a pas le niveau NBA pour le moment, et visiblement il en est conscient. Quand un journaliste d’ESPN lui a demandé s’il était prêt à jouer en G League pour prendre du galon, voilà ce qu’il a répondu.

“Je veux juste jouer, peu importe le niveau.” – Bronny

Victime d’un arrêt cardiaque il y a un an, Bronny James revient de très loin. Ce qu’il a besoin aujourd’hui, c’est jouer, enchaîner les matchs, reprendre confiance, ce qu’il n’a pas pu faire à USC la saison passée. Si sa future apparition avec LeBron James lors d’un match NBA sera un moment exceptionnel et inévitable, on voit mal un scénario dans lequel Bronny ne joue pas en G League. Contrat garanti ou pas, fils de LeBron ou pas.

Le plus important pour Bronny James aujourd’hui est son développement individuel. Il doit évoluer dans un environnement où il peut avoir des minutes, où il peut faire des erreurs, sans avoir une pression constante au-dessus de lui. La G League, c’est typiquement fait pour ça.

On connaît beaucoup de rookies qui sont d’abord passés par la ligue réserve de la NBA, et des rookies bien plus talentueux que Bronny. Par exemple ? Son adversaire d’hier soir Cam Whitmore (20e choix de la Draft 2023) des Houston Rockets.

