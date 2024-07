Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète de Nando De Colo, le meneur vétéran qui complète la rotation sur les lignes arrières.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 37 ans , né le 23 juin, comme Zinedine Zidane et Patrick Vieira, mais n’a pas gagné le Coupe du monde 1998

, né le 23 juin, comme Zinedine Zidane et Patrick Vieira, mais n’a pas gagné le Coupe du monde 1998 Poste : meneur de jeu ou arrière

ou arrière Taille : 1m96 , comme Killian Hayes ou Zach LaVine

, comme Killian Hayes ou Zach LaVine Poids : 90 kilos , quasiment comme Bilal Coulibaly

, quasiment comme Bilal Coulibaly Club : ASVEL (championnat de France)

(championnat de France) Statistiques 2023-24 : 11 points (45,2% au tir, 41,8% à 3-points), 2 rebonds, 4,1 passes décisives, 0,9 interception et 0,1 contre (18,6 minutes de moyenne en 19 rencontres).

Son parcours :

Avec des débuts professionnels effectués à Cholet en 2006, Nando De Colo a de la bouteille. Dès l’été 2008, le meneur de jeu revêt le maillot de l’équipe de France A et s’impose comme un cadre indispensable pendant près de 15 ans.

En club, Nando de Colo a fait ses armes à Valence après son départ du championnat de France en 2009, avant de tenter sa chance en NBA. Son court passage aux San Antonio Spurs, avec Tony Parker, puis aux Toronto Raptors ne dure néanmoins que quelques mois. C’est en FIBA que Nando et le plus à l’aise, ce qu’il continue de montrer aux CSKA Moscou puis au Fenerbahçe. Deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroligue, et premier des coupes d’Europe tout court, sa réputation le précède.

Chez les Bleus, c’est un métronome qui gère le tempo année après année pendant la génération Tony Parker. Membre des épopées de l’Euro 2011 (médaille d’argent), l’Euro 2013 (médaille d’or), la Coupe du monde 2019 (médaille de bronze) et des Jeux Olympiques 2021 (médaille d’argent), le meneur de jeu est l’un des joueurs les plus expérimentés sur le plan international parmi ceux encore en activité. Au mois de juillet 2024, il honore d’ailleurs sa 200e sélection sous le maillot bleu, et a déjà annoncé que la campagne olympique serait sa dernière aventure tricolore.

2️⃣0️⃣0️⃣

Nando de Colo est acclamé pour sa 200e sélection en équipe de France !

Pour suivre le match contre l’Allemagne > https://t.co/rF2kr9ZuYb #lequipeBASKET pic.twitter.com/nNi8OzOcjb

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) July 8, 2024

Depuis la saison 2022-23, Nando de Colo évolue à l’ASVEL dans le championnat de France, où il continue d’apporter son expérience sur les lignes arrières avec une belle efficacité. L’été dernier, à la Coupe du monde 2023, il plafonnait à un peu plus d’une vingtaine de minutes par match en tant que titulaire pour 8 points et 4 passes de moyenne, témoignant toujours de sa qualité malgré une condition physique plus difficile. Gêné par les blessures dans sa saison en demi-teinte, il est tout de même appelé par Vincent Collet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 le sélectionneur estimant “qu’il a encore les capacités de faire des choses très puissantes”.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Nando De Colo a récemment fêté ses 37 ans et n’a plus les mêmes jambes qu’il y a quelques années. Lors des matchs de préparation de l’équipe de France, il est apparu évident que le vétéran ne peut pas tenir le statut de meneur de jeu titulaire. Défensivement, sa forme physique semble trop juste pour tenir le coup face à des jeunes joueurs rapides, ce que ses récentes blessures ont contribué à exposer.

Néanmoins, de Colo peut toujours apporter sur un parquet. Par séquences de quelques minutes, sa connexion évidente avec Victor Wembanyama a sauté aux yeux et peut débloquer des situations en attaque. Par sa vista à la passe, son QI basket et son expérience, Nando dispose encore de qualités offensives largement au-dessus de la moyenne que Vincent Collet devra exploiter avec parcimonie. Dans un line-up ultra défensif qui peut permettre de compenser ses lacunes – et l’EDF n’en manque pas forcément dans l’aile et à l’intérieur – la mayonnaise peut prendre pour conclure un quart-temps avec un bon run.

J’ai plus les mots… 👽#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/cKDczVDrp9

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 3, 2024

Aussi, dans le cadre d’une campagne olympique, Nando De Colo peut servir de cadre sur lesquels les jeunes joueurs peuvent s’appuyer. S’il a souvent été un leader davantage technique que vocal, le meneur reste un mentor précieux sur un tournoi de plusieurs semaines. Mentalement, et pour faire face à toutes les émotions que peut renfermer le parcours, ce n’est jamais de trop.

L’évolution de sa condition physique d’ici le début des Jeux Olympiques déterminera le volume de son temps de jeu à partir du 27 juillet, mais il est clair que Nando De Colo peut avoir un vrai rôle. Reste à connaître les détails de la hiérarchie précise sur les lignes arrières, sachant que le vétéran n’a pas encore joué plus d’une petite quinzaine de minutes dans les matchs de préparation.