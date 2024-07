Immense honneur pour un sportif, peut-être le plus beau qui soit. Mélina Robert-Michon (athlétisme, lancer du disque) et Florent Manaudou (natation) ont été nommés aujourd’hui pour être les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture !

C’est quoi vous, le plus grand honneur qu’on vous ai fait ? Ici c’est une deuxième place au concours Mister Conscrit, en 1994.

Mélina Robert-Michon (médaillée d’argent aux Jeux de Rio) et Florent Manaudou (champion olympiques du 50m à Londres et quadruple médaillé olympique), eux, sont un peu plus loin, beaucoup plus loin, puisqu’on a appris il y a quelques minutes selon une info du journal Le Parisien qu’ils seraient tous deux les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le 26 juillet prochain.

🔵 INFO LE PARISIEN | Les noms des porte-drapeaux français à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris sont désormais connus

Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon seront les deux sportifs tricolores qui défileront le 26 juillet

Ce sont les athlètes olympiques français qui ont voté, à partir d’un panel donné de sportifs parmi lesquels figuraient notamment la basketteuse Laetitia Guapo, la nageuse Charlotte Bonnet ou encore le volleyeur Earvin Ngapeth.

Porter le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, un délire au niveau de… de rien ! De rien, tellement l’honneur est immense, et ces deux très grands du sport français auront donc la lourde tâche de représenter le pays hôte et de porter encore un peu plus haut les valeurs olympiques pendant ces deux semaines. Florent a eu laure autour du cou en 2012 et le voilà portant haut un drapeau qui lui va si bien, Mélina va participer à ses septièmes Jeux olympiques et le choix n’en est que plus logique. Les frissons.