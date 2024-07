Agent libre depuis l’expiration de son contrat, Kyle Lowry a trouvé un accord avec les dirigeants des 76ers pour prolonger une saison supplémentaire. Le meneur vétéran complète la rotation extérieure de Philly, sa ville natale.

L’information est tombée en début de nuit. Selon Shams Charania, Kyle Lowry a signé un nouveau contrat d’un an avec Philadelphie. Arrivé dans la deuxième partie de saison suite à son Buy-out par les Charlotte Hornets après son transfert du Heat, Lowry a très vite trouvé une place de titulaire en Pennsylvanie aux côtés de Tyrese Maxey.

Alors que les 76ers continuent d’assembler leur effectif pour la saison 2024-25, le vétéran de 38 ans est gage d’expérience et de (relative) continuité à défaut d’avoir ses jambes de 20 ans. Si Lowry avait été cité dans des rumeurs liées aux Knicks, le choix du cœur s’est imposé. Entre la ville de Philadelphie, dont il est originaire, et un Nick Nurse qu’il commence à connaître par cœur, le meneur sait où il (re)met les pieds.

Free agent guard Kyle Lowry has agreed to a deal to return to the Philadelphia 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/E22rLJOiyh

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2024

L’insider de The Athletic ne précise pas le montant de deal, mais le vétéran de 38 ans touchait autour de 2,8 millions annuels de dollars la saison dernière. Malgré son âge, Kyle Lowry a disputé tous les matchs de Playoffs des 76ers en tant que titulaire, à près de 30min de moyenne sur le parquet. Il affiche une ligne statistique de 7 points, 3 rebonds et 4 passes dans la série contre les Knicks, tandis que son adresse à 3-points en saison régulière dépasse les 40%.

Entre les jeunes Tyrese Maxey, Jared McCain ou Ricky Council IV, Kyle Lowry sert de mentor expérimenté toujours apprécié quand il faut faire sortir un adversaire de ses gonds, provoquer un passage en force ou ralentir le tempo en attaque.

Au mois d’octobre, c’est dans sa 19e saison NBA qu’entrera Kyle Lowry. Dans un carrière marquée par le titre avec les Raptors en 2019, rien de tel que sa ville natale pour tenter d’aller chercher un bijou supplémentaire.