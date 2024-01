Les Hornets n’ont pas prévu de conserver Kyle Lowry

À peine transféré, déjà envoyé ailleurs ? C’est peut-être ce qui attend Kyle Lowry, puisque Adrian Wojnarowski indique que les Hornets n’ont nulle intention de conserver leur nouveau joueur. Charlotte veut continuer à récupérer des choix de Draft, et pourrait ainsi trader Lowry, mais pas que..?

“Qui veut d’un meneur vétéran, capable de porter la balle sans la perdre et de créer du jeu ?”

La phrase risque d’être répétée en boucle par les Hornets pendant les prochaines heures/les prochains jours. En effet, Adrian Wojnarowski a expliqué via Twitter (X), que la franchise de Charlotte n’avait pas prévu de conserver Kyle Lowry jusqu’à la fin de saison. Souci ? Bah… qui veut de Kyle Lowry maintenant, en fait ?

Quelle équipe va récupérer Kyle Lowry ?

Charlotte veut tout de suite repartir en mode transfert, le pick a été récupéré contre Rozier et y’a encore quelques moves à faire pour augmenter le package global en retour.

Knicks, Lakers, Wolves, petit OKC en scred ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2024

Une vraie question, d’autant plus que les Hornets, décidés à bouger potentiellement d’autres joueurs de leur équipe, n’ont plus l’initiative. Avec un contrat expirant, et surtout avec les propos de Woj’ expliquant qu’en cas d’absence de solution, un buyout pur et dur serait envisagé… qui va vouloir payer une demi-saison à quelqu’un qui sera disponible gratuitement quelques jours après la trade deadline ? Hormis un échange de contrats “boulets“, aucune équipe n’a intérêt à forcer un transfert, sauf si les Hornets ajoutent des éléments intéressants au package. Ce qui serait étonnant.

Il faudra donc attendre qu’un trade à plusieurs équipes se dessine éventuellement, avec un besoin d’équilibrer les balances salariales, pour que Lowry trouve une porte de sortie de Charlotte. Sinon, attention à la fin de contrat prématurée.

Source : ESPN