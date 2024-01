Kyle Lowry transféré chez les Hornets, Terry Rozier file à Miami !

Nickel. Nous vous écrivions il y a genre… 10 minutes que Kyle Lowry était un élément à surveiller côté Miami à quelques jours de la trade deadline. Notre voeu (si c’en est un…) est déjà exaucé, puisque Shams Charania annonce que le meneur vétéran est transféré à Charlotte avec un premier tour de Draft contre Terry Rozier !

Oh la bombe juste avant le goûter. Parfait pour aller avec les cookies et le café, même si on vient de gratter il y a moins d’un quart d’heure à propos des rumeurs autour de Kyle Lowry. Le voilà transféré dans ce qui apparaît comme le deuxième gros move de l’hiver, après le transfert de Pascal Siakam à Indiana.

JUST JN: Miami is nearing a trade to acquire Charlotte’s Terry Rozier for a package sending Kyle Lowry and draft compensation that includes a first-round pick, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/FGFkpDifYe

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024

Récemment replacé sur le banc par Erik Spoelstra, en forme de “sanction” pour un moins de forme sur les dernières semaines, Kyle Lowry avait signifié son mécontentement de manière polie aux médias locaux, et en effaçant son appartenance au Heat sur Instagram. Sans doute savait-il que ses jours à Miami étaient comptés.

C’est en tout cas vers Charlotte qu’il s’envole, avec – comme nous l’indiquions dans notre papier d’il y a quelques minutes – un premier tour de Draft dans les bagages (celui de 2027, protégé lottery selon Adrian Wojnarowski). Pour le Heat, belle affaire puisque Pat Riley a réussi à mettre la main sur Terry Rozier, combo-guard des Hornets en pleine bourre actuellement.

Une affaire dans laquelle tout le monde il est content, puisque le Heat se débarrasse de Lowry en récupérant un créateur capable de prêter main forte à Jimmy Butler. Pour les Hornets, c’est un contrat expirant qui arrive, de quoi libérer du cap (s’il reste cette fin de saison) cet été tout en s’assurant un premier tour de Draft qui sera quoi qu’il arrive valorisé dans le futur. Le Woj’ indique que Charlotte réfléchit à un échange pour Lowry, aucune assurance donc qu’il porte un jour le maillot des Hornets.

The Hornets have no immediate plans to work on a buyout with Lowry and are expected to see if they can work another trade for him before the February 8 deadline, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2024

Kyle Lowry quitte donc Miami après une finale NBA perdue, et à 37 piges, se prépare à un été incertain. Son passage à South Beach ne sera néanmoins pas oublié.

Bien joué de la part du Heat de récupérer une gâchette capable d’alléger leurs éventuelles lacunes offensives en Playoffs : Terry Rozier, ça te gagne 1-2 matchs au printemps sur un gros coup de chaud.

Attention Spoelstra à comment l’utiliser, hello Tyler Herro.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2024