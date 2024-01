Kyle Lowry sur la liste des transferts du Heat ?

Selon le Miami Herald – quotidien local du Sud de la Floride – le Heat chercherait à transférer Kyle Lowry. Le meneur vétéran a été envoyé sur le banc par Erik Spoelstra, et vivrait assez mal la situation. De quoi le voir faire ses valises d’ici à la trade deadline ?

Les joueurs NBA sont épiés pour leurs moindres faits et gestes, jusque sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Kyle Lowry, qui a récemment été surpris à ne plus suivre Jaime Jaquez Jr. sur Instagram, mais aussi épinglé par les fans pour avoir enlevé le “Miami Heat” de sa biographie sur le même réseau.

Il y a un drama à Miami.

Kyle Lowry vit mal le fait d’avoir soudainement été mis sur le banc par Erik Spoelstra.

Il vient de retirer Miami Heat de sa bio Instagram et aurait unfollow Jaime Jaquez Jr. Une partie de la fanbase du Heat l’insulte.

Des petits détails qui traduisent une situation globale assez déplaisante pour le meneur. Sorti du cinq majeur par Erik Spoelstra, qui veut trouver une solution au marasme dans le jeu de South Beach, Lowry accepte mal cette décision. Anthony Chiang, journaliste à l’origine de l’info, a ainsi recueilli les propos suivants du champion NBA 2019.

“Pour moi, en tant que pro, c’est bien sûr décevant de devoir s’ajuster… Mais je n’ai pas bien joué ces dernières semaines, et je comprends que le coach ait pris une telle décision pour essayer de bouger les choses et créer un rythme différent. En tant que professionnel, c’est un ajustement. Je dois l’accepter et trouver comment aider l’équipe à gagner.” – Kyle Lowry.