La plus grande réussite de la carrière de Mo Bamba est toujours la chanson à son nom interprétée par Sheck Wes, mais qu’importe, le pivot continue sa route et son aventure en NBA. La saison prochaine, le joueur de 26 ans connaitra une nouvelle tunique, celle des Los Angeles Clippers.

Après le Orlando Magic, les Los Angeles Lakers et les Philadelphia Sixers, Mo Bamba va connaître un nouveau challenge. Le pivot va de nouveau rejoindre la cité des anges, mais cette fois, au lieu d’évoluer dans la crypto.com Arena, l’inspiration de Sheck Wes jouera à l’Intuit Dome.

Adrian Wojnarowski nous apprend que Mo Bamba s’est engagé un an du côté des Los Angeles Clippers. Le montant du contrat n’a pas été dévoilé.

Free agent center Mo Bamba has agreed on a one-year deal with the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/slB6wJkGvp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024

Dans une raquette qui était occupée, la saison dernière, par Ivica Zubac, Mason Plumlee et Daniel Theis, Mo Bamba apporte un profil différent. Plus athlétique que tous les autres noms cités, celui qui a commencé sa carrière au Magic est également un meilleur protecteur de cercle et un meilleur shooteur.

Malheureusement, depuis le début de son aventure dans la Grande Ligue, Mo Bamba manque de régularité, et s’il a plus de capacités que les autres, cela ne signifie pas qu’il a plus d’efficacité. Pour vraiment peser en NBA, il devra apprendre à être plus concentré et “intelligeant” sur un parquet. Ce que les trois autres joueurs cités peuvent contribuer à lui apprendre.

Après Derrick Jones Jr, Nicolas Batum et Kris Dunn, Mo Bamba est la quatrième recrue des voiliers lors de cette intersaison. Ce qui en fait une des équipes les plus actives depuis l’ouverture du marché ce dimanche soir.

Source texte : Adrian Wojnarowski