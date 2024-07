Klay Thompson part des Golden State Warriors après 13 ans, mais son héritage restera à jamais dans la baie d’Oakland. La franchise californienne a confirmé le futur retrait du maillot de l’arrière moins de 24 heures après son départ de l’équipe.

Quelques heures après l’officialisation du départ de Klay Thompson pour les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors ont publié un communiqué pour rendre hommage à l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise.

Si le plus gros du message est un rappel des accomplissement réalisés par Klay Thompson sous la tunique bleue, blanche et dorée, l’une des dernières phrases est venue confirmée ce dont nous nous doutions déjà ; le numéro 11 de l’arrière flottera à jamais au plafond du Chase Center.

“L’héritage de Klay (Thompson) vivra toujours et nous avons hâte du jour où nous pourrons retirer son maillot au numéro 11, au plafond du Chase Center. Il y rejoindra un groupe d’immortels des Warriors en incluant ceux avec qui il a bâti l’histoire récente de la franchise.”

Communiqué officiel des Warriors, dans lequel ils indiquent qu’un jour le numéro 11 de Klay Thompson sera bien retiré. pic.twitter.com/wAHooUOxVY

Les maillots déjà retirés par les Golden State Warriors sont ceux de Wilt Chamberlain, Tom Meschery, Al Attles, Chris Mullin, Rick Barry et Nate Thurmond. Au vu du message, on comprend que ceux de Stephen Curry et Draymond seront eux aussi rapidement accrochés au sommet de la salle.

Si la possibilité du retrait du numéro de Klay Thompson à terme ne laissait que peu de place au doute, il est très rare qu’une équipe annonce aussi vite sa décision. Le #11 est une légende de la franchise et est traité comme telle même quelques heures après son départ.

Les joueurs qui ont remporté quatre bagues sous le même maillot sont rares et Klay Thompson en fait partie. Retirer son maillot était une évidence, encore fallait-il en avoir la confirmation … elle n’a pas traîné.

