Free Agency 2024 : Kris Dunn rejoint les Los Angeles Clippers

Un des meilleurs défenseurs extérieurs de la planète arrive pour couvrir les arrières de James Harden et des Los Angeles Clippers. Kris Dunn débarque dans la cité dans anges. Le prix et la durée du contrat ne sont pas encore connus.

Mon premier est un des prénoms les plus portés aux Etats-Unis, mais écrit à la suédoise. Mon second est un nom de famille qu’on a plus de chance de trouver à Dublin qu’à Salt Lake City. Mon tout est un des meilleurs intercepteurs de ballon de la NBA actuelle. Kris Dunn est de retour sur la grande scène. Après un passage convaincant au Utah Jazz, l’ancien joueur des Minnesota Timberwolves et des Chicago Bulls n’est pas resté longtemps sur la marché des transferts.

Kris Dunn a été récupéré par les Los Angeles Clippers. Une information dévoilée par Chris Haynes qui n’a pas encore communiqué sur la durée et le montant de l’accord.

Free agent guard Kris Dunn has reached an agreement with the Los Angeles Clippers, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/Xuli91FrGj

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2, 2024

Après les arrivées de Derrick Jones Jr et de Nicolas Batum, cette nouvelle signature envoie un message clair. Ne fouleront le parquet de l’Intuit Dome que les joueurs capables de défendre le plomb pendant 48 minutes. Kris Dunn a des limitations offensives, c’est indéniable, mais de l’autre côté du parquet, il est une sangsue de grande taille pour son poste, toujours prête à se placer dans les lignes de passes et à profiter de ses mains actives.

Kris Dunn sort d’une saison à 5,4 points, 3,8 passes décisives, 2,9 rebonds et 1,2 interception en moins de 19 minutes de moyenne du côté du Jazz. Il pourrait bien rapidement devenir un des chouchous de Los Angeles.

