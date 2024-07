Lors des Jeux olympiques 2016, DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan et DeMar DeRozan se sont illustrés dès le début de la compétition. Pas sur les parquets de basket-ball, mais sur ceux d’un “spa haut de gamme” probablement plus proche d’une maison close. Une manière comme une autre de se détendre avant les matchs… ou pas.

Lors des Jeux olympiques 2016 de Rio, les Etats-Unis jouaient leur premier match le samedi 6 août contre la Chine, mais l’aventure de certains des joueurs a commencé quelques jours plus tôt.

Le mercredi 3 août, peu après l’arrivée de Team USA en Amérique du Sud, DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan et DeMar DeRozan cherchaient un établissement dans lequel passer un bon moment avant le début de la compétition. Rapidement, un heureux élu se détache, le Temas Monte Carlo, un endroit qui se définit comme un “spa haute gamme”.

Arrivés sur les lieux, les trois joueurs se seraient rendus comptes que c’était en réalité une maison close et auraient immédiatement pris la direction de la sortie… enfin c’est ce que dit la version officielle.

Car le lendemain, sur TMZ, des photos fuitent. DeAndre Jordan accoudé au bar ou encore DeMarcus Cousins avec une femme entre ses bras.

Carmelo Anthony, pourtant pas le plus étranger aux histoires et scandales nocturnes, a pris la parole devant la presse pour répondre à la polémique.

“Ce qui est fait est fait. Nous avons du temps libre et les gars ont fait ce qu’ils ont fait. Nous en prenons les responsabilités et avançons.”

Un léger scandale qui n’a pas eu de répercussions sur les performances de l’équipe puisque Team USA a remporté les Jeux olympiques contre la Serbie en finale. Contre la Chine, en match d’ouverture, ils se sont imposés 119 à 62. DeMarcus Cousins a marqué 17 points en 15 minutes, DeAndre Jordan, 7 points en 13 minutes et DeMar DeRozan, 6 points en 18 minutes.

Une soirée pas vraiment dans l’esprit olympique, loin du village et de la découverte des autres athlètes. On donne rendez-vous à Tyrese Haliburton, Kawhi Leonard et Joel Embiid dans les boîtes de nuit de Tourcoing dans quelques semaines ?

