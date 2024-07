TQO – le programme du jour : Slovénie – Croatie à 20h, immanquable !

Aujourd’hui débutent les quatre TQO (tournois de qualification olympiques), qui offriront chacun à leur vainqueur une place pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Envoyez le programme, de Riga à Valence, en passant par Athènes et San Juan.

Huit matchs pour se chauffer, à partir de 14h30 et jusqu’à… 4h du matin. Disponibles sur le Courtside du site de la FIBA, régalez-vous !

Le programme du jour :

14h30 : Brésil – Montenegro

16h30 : Égypte – République Dominicaine

17h30 : Finlande – Bahamas

18h : Géorgie – Lettonie

20h : Slovénie – Croatie

20h30 : Liban – Espagne

23h30 : Italie – Bahrein

2h30 : Mexique – Lituanie

L’entrée en lice du Brésil face au Montenegro de Nikola Vucevic et de la Lettonie face à la Géorgie, ça c’est pour le TQO qui concerne la France (son vainqueur sera reversé dans le groupe des Bleus aux JO). On aura également droit aux débuts de l’excitante équipe des Bahamas, puis de la Roja face au Liban, alors qu’à 20h se tiendra le choc de la journée à Athènes entre la Slovénie de Luka Doncic et la Croatie du trio Zubac / Hezonja / Saric.

Une première en douceur, pour se mettre dans le bain FIBA et pour faire une pause en pleine Free Agency. Vous serez là ? Nous on le sera et, au pire, on vous racontera !