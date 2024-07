Nouvelle déculottée, nouvelle fournée de highlights made in Mouilleron-le-Captif, de quoi rendre fier les Mouilleronnais et leur maire Jacky Godard.

Hier soir l’Équipe de France a une nouvelle fois étrillé la Finlande en match de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024. 79 points d’écart samedi soir, 58 hier, et forcément une bonne pelletée de highlights au programme.

Les shoots de Migna Touré, l’activité de Leila Lacan, la polyvalence d’Alexia Chery et Marine Fauthoux qui allume du parking, magnifique. Marine Johannes et Gabby Williams qui se prennent des vents sur le banc, superbe. Et au final de beaux souvenirs pour le public du Vendespace, encore une fois bruyant hier soir et décidément très doué en karaoké. Envoyez les highlights !