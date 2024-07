C’était attendu, voici l’annonce officielle : Pauline Astier, Ana Tadic et Marie Pardon sont écartées de l’Équipe de France féminine. Pour le trio, qui n’a pas pris part aux matchs face à la Finlande, la préparation aux Jeux Olympiques s’arrête ici.

Jean-Aimé Toupane n’a pas concédé l’information en conférence de presse d’après-match, hier soir, mais il a toutefois laissé entendre que les combinaisons testées par lui et son staff sont celles qui ont le plus de chances de fonctionner. De quoi éclipser une grande partie des chances d’Ana Tadic, Marie Pardon et Pauline Astier, qui n’ont pas disputé les matchs de samedi ni d’hier face à la Finlande. La Fédération, via un communiqué, a donc annoncé qu’elles allaient quitter le groupe France avant le déplacement de ce dernier à Lyon.

Pour la suite du groupe ? Déplacement à Lyon donc, pour quelques séances avant d’annoncer, le 8 juillet, la liste définitive. Ce qui signifie que sans autre rencontre amicale d’ici là, le staff et Toupane ont certainement une idée assez précise du groupe de 12. On ne se lancera pas dans un jeu de pronostics hasardeux, mais le groupe – selon l’avis de TrashTalk – pourrait bien être composé des filles présentes en Chine cet hiver avec une 12e place pour Leila Lacan ou Migna Touré, qui ont été plutôt impressionnantes hier et apporteront une bonne dose de scoring sur la ligne arrière. Rendez-vous le 8 juillet !