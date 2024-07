Josh Green envoyé aux Hornets dans le deal de Klay Thompson

En récupérant Klay Thompson, les Dallas Mavericks lâchent également Josh Green dans un trade à trois équipes avec les Charlotte Hornets.

Le trade complet annoncé par Adrian Wojnarowski :

Dallas reçoit : Klay Thompson

Golden State reçoit : deux second tours de draft

Charlotte reçoit : Josh Green

Selon les règles relatives aux échanges en NBA, les Mavericks devaient lâcher du salaire pour récupérer les 50 millions sur 3 ans de Klay Thompson. C’est Josh Green, l’arrière Australien, qui fait le chemin jusqu’à des Hornets ayant flairé la bonne opportunité.

BREAKING: Free agent Klay Thompson plans to join the Dallas Mavericks on a three-year, $50M deal with a player option, sources tell ESPN. Thompson ends his historic Warriors run as part of a multi-team sign-and-trade that’ll also send Josh Green to Charlotte. pic.twitter.com/4GJ5hR3H5o

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

Sélectionné par les Dallas Mavericks au 18e rang de la Draft NBA 2020, Josh Green a connu deux premières saisons assez discrètes avant de s’imposer comme un élément important de la rotation de Jason Kidd. Titulaire à temps partiel en fonction des absences sur les deux dernières saisons, il affiche des statistiques plus qu’honorables avec 8,7 points, 3,1 rebonds et 2 passes décisives de moyenne à 50,8% au tir dont 39,3 à 3-points. Green a participé à toutes les rencontres des Playoffs 2024 en sortie de banc pour une adresse du parking tout aussi propre.

A seulement 23 ans, l’arrière a suffisamment de potentiel de développement pour intéresser le projet des Charlotte Hornets, qui accueillent sans doute à bras ouverts un joueur besogneux avec le sens du devoir. En octobre dernier, Josh Green avait prolongé dans le Texas pour 41 millions de dollars sur 3 ans. Il coûtera environ 13M la saison aux frelons jusqu’en 2026-27. Mais pour un titulaire potentiel au poste 2 aussi polyvalent, l’opportunité était trop belle.

Source texte : Adrian Wojnarwoski