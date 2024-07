Après l’ouverture de la Summer League de Las Vegas hier, on enchaîne avec la deuxième journée ce samedi. Une deuxième journée durant laquelle on espère voir les grands débuts de Tidjane Salaün aux Hornets.

Le programme du soir

22h30 : Bulls – Bucks

23h : Knicks – Hornets

0h30 : Celtics – Heat

1h : Sixers – Pistons

2h30 : Raptors – Thunder

3h : Blazers – Spurs

4h30 : Mavericks – Jazz

5h : Warriors – Suns

Victime d’une petite blessure au genou, Tidjane Salaün n’a pas pu participer au California Classic mais jouera la Summer League de Las Vegas si l’on en croit son coach Charles Lee. Reste à voir si ce sera dès ce soir, à 23h lors du Knicks – Hornets, ou un peu plus tard. On espère évidemment l’observer le plus tôt possible, car on a hâte de voir les premiers pas de Tidjane avec Charlotte.

Le Frenchie, sixième choix de la Draft 2024, voudra justifier son nouveau statut et montrer un aperçu de son potentiel, comme ont pu le faire Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr hier soir. Si Tidjane Salaün est effectivement sur le parquet à Vegas ce samedi, on peut s’attendre à voir une restriction de minutes mais ça ne devrait pas l’empêcher de montrer certaines de ses qualités.

Les rookies et Français à suivre ce soir :