Les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher se sont inclinés 94 à 86 face aux Washington Wizards d’Alexandre Sarr en Summer League. L’ailier numéro 1 de la dernière Draft a néanmoins globalement convaincu avec 18 points et 5 rebonds pour sa première sortie dans l’environnement NBA !

Vous connaissiez le Zaccharie Risacher de la JL Bourg, propre, collectif, assez sobre et parfois presque un peu timide. Et bien pour cette Summer League, prenez l’image que vous aviez de lui et déchirez là en mille morceaux. Le nouveau joueur des Atlanta Hawks avait prévenu, il voulait être agressif … il n’a pas menti.

En début de match, tous les ballons passent dans ses mains et n’en ressortent jamais autrement que projetés vers le cercle. La manette de Zaccharie Risacher ne connaissait qu’une touche, celle du tir. Après un premier drive main gauche, le shooteur envoie une brindille dans le corner et la concurrence est prévenue, Il est venu pour faire passer un message.

No. 1 pick Zaccharie Risacher scores his first #NBA2KSummerLeague bucket!

ATL-WAS | Live on ESPN pic.twitter.com/z80IV6i3BD

— NBA (@NBA) July 13, 2024

Nikola Djurisic with a beautiful cross-court pass to Zaccharie Risacher for the corner three pic.twitter.com/IFpPbHTncm

— Hawks Film Room (@atlhawksfilm) July 13, 2024

Mais son style de jeu apporte rapidement les défauts de ses qualités. “Zacch” impressionne avec son handle, mais prend des shoots compliqués et la réussite le fuit. Et si dans le deuxième quart-temps, son jeu se rapproche du texte, l’ailier continue à prouver son côté flashy et passe à rien d’offrir une des plus belles passes décisives de la soirée.

Points aren’t scored (Summer League) but Zaccharie Risacher dazzles a bit here and, more importantly, showcases how he’s ready to help with pace and the connective style he likes to play pic.twitter.com/qowaBZydmn

— Hot Hand Theory (@HotHandTheory) July 13, 2024

En deuxième mi-temps, on retrouve un entre-deux. Risacher regagne en agressivité, mais distribue aussi davantage le ballon. Il fait à nouveau lever la foule sur un dunk en transition ou sur un énorme shoot longue distance pour ramener son équipe à deux points à 1m30 de la fin de la rencontre, mais ça ne suffit pas pour l’emporter.

Hey hey hey, Zaccharie Risacher ! pic.twitter.com/EZtUGVP8Me

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2024

Les Atlanta Hawks ont été trop court, lui, un poil trop irrégulier, mais les premières bribes de grandeur ont été montrées. Non Zaccharie n’est pas un joueur qui va se cacher dans un corner, il sait déjà un peut tout faire. Il ne reste plus qu’à travailler pour que ces flashs n’arrêtent jamais de briller.

Le numéro 1 de la dernière Draft a terminé sa rencontre avec 18 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 7/16 au tir, 3/9 derrière l’arc et 1/2 aux lancers.

Premier match de Zaccharie Risacher en Summer League :

18 points

5 rebonds

2 passes

1 contre

7/16 au tir

3/9 à trois points

Bien ! Des séquences hyper intéressantes. Il avait dit vouloir être agressif, il l’a été. Première étape pour Zacch, hâte de voir la suite 👏🇫🇷❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2024

Sa prochaine apparition sur les parquets sera contre les San Antonio Spurs de Stephon Castle à 2h00 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi.