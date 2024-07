Les Washington Wizards se sont imposés 94 à 86 face aux Atlanta Hawks dans le duel opposant Alexandre Sarr à Zaccharie Risacher, les deux premiers choix de la dernière Draft. Le Français des Washington Wizards a livré une première performance intéressante avec 12 points, 7 rebonds et 4 contres.

Comment briller lorsque tout le monde veut s’emparer de la lumière et que personne n’essaie de la réfléchir ? Une question que s’est longtemps posée Alexandre Sarr lors de son premier match en Summer League. Dans une équipe des Wizards où certains joueurs ont plus croqué que des muridés face à un paquet de biscuits apéros, l’intérieur français a mis du temps a monter en régime.

Le déclencheur ? 20 secondes de violence pures au milieu du deuxième quart-temps pendant lesquelles il a distribué trois contres plus autoritaires les uns que les autres. Un déclic mental qui lui a permis quelques instants plus tard d’inscrire ses premiers points sous le maillot de Washington grâce à un drive très esthétique.

Alex Sarr blocked three straight shots. Three. pic.twitter.com/2p87u6xisq

— Bijan Todd (@bijan_todd) July 13, 2024

Sarr leads the break and finishes pic.twitter.com/ee3EYWdy3K

— AA (@DuvaltoDMV) July 13, 2024

La suite, c’est beaucoup de petites choses réussites en attaque, mais jamais en grande quantité. Alexandre Sarr a prouvé être rapide, capable de remonter le ballon grâce à un bon handle, il a aussi connu deux réussites derrière l’arc en deuxième mi-temps et montré des flashs à la distribution. Pourtant, un léger goût de trop peu ressort de sa prestation. Ça ne lui est pas vraiment imputable, mais c’est comme s’il n’avait jamais vraiment eu l’occasion de s’exprimer.

Alexandre Sarr à trois points. pic.twitter.com/xr2F0tGuAI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2024

En défense en revanche, il a prouvé pouvoir appartenir très vite à la caste des meilleurs joueurs à son poste avec une partition presque parfaite.

Et son équipe a suivi sa dynamique. En difficulté en première mi-temps, les sorciers se sont repris, ont remis un poil de jeu collectif en avant et ont réussi à aller décrocher la victoire. Bub Carrington (19 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) a montré des très belles choses tout comme le vétéran Justin Champagnie (18 points à 8/10 au tir. Les Hawks d’un Zaccharie Risacher entreprenant ont fini par trépasser.

En 32 minutes sur le parquet, Alexandre Sarr a compilé 12 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 4 contres à 4/12 au tir, 2/5 à 3-points et 2/2 aux lancers.

Premier match d’Alexandre Sarr en Summer League :

12 points

7 rebonds

4 passes

4 contres

4/12 au tir

2/5 à trois points

Flippant en défense, tu vois tout de suite le potentiel. Pas idéale la SL pour les pivots, mais Sarr a fait ce qu’il fallait dans cette bouillie de basket…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2024

On le retrouvera à minuit dans la nuit de dimanche à lundi face aux Houston Rockets de Reed Sheppard !