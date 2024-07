Beaucoup de prospects intéressants étaient sur le parquet lors de la rencontre de Summer League opposant les Houston Rockets aux Los Angeles Lakers. Ce sont les Texans qui se sont le plus mis en valeur avec une victoire 99 à 80. Reed Sheppard a réalisé une superbe deuxième mi-temps.

Alors qu’il avait été plutôt timide lors de la première période, Reed Sheppard, le troisième choix de la Draft NBA 2024 est sorti de sa boîte dans le troisième quart-temps. Le show a commencé par un 3-points du logo, spécialité maison, suivie d’une action pendant laquelle il a mis Dalton Knecht dans un mixeur. Ensuite, deux pépites à mi-distance, une pelleté de rebonds, une passe parfaite en contre-attaque et le match entre ses Houston Rockets et les Los Angeles Lakers était terminé.

Le meneur de jeu a compilé 23 points (9/17 au tir et 4/6 de loin), 4 rebonds, 5 passes décisives et même trois contres en 29 minutes. Il a même prouvé savoir dunker dans le dernier acte. Reed Sheppard a été bien accompagné par Cam Whitmore, le MVP de la dernière Summer League (20 points et 10 rebodns) et Nate Williams (17 points et 6 rebonds). Jabari Smith Jr et Amen Thompson ont assisté au show et à la victoire 99 à 80 des Texans.

Mais il n’y a pas que du négatif à tirer de la performance de leurs adversaires. Les jeunes pépites des Los Angeles Lakers ont été encourageantes lors du premier quart-temps. Bronny James a réalisé sa meilleure prestation avec 6 points rapides (8 au total) et 5 rebonds tandis que Dalton Knecht brillait de par sa polyvalence et son sens de la passe.

J.J. Redick de passage au micro d’ESPN s’est exprimé à propos de ses deux rookies :

“Je trouve que Bronny James est un défenseur génial sur le porteur de balle.” “Dalton Knecht m’a impressionné à la passe sur ce début de match.”

Le 17e pick de la dernière Draft a terminé la rencontre avec 25 points et 6 rebonds. À souligner aussi, la belle performance du Français Armel Traoré avec 8 et 3 rebonds en 13 minutes à 4/4 au tir !