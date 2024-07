Et une prolongation de plus chez les Philadelphia Sixers. KJ Martin, l’ailier bondissant reste en Pennsylvanie pour 16 millions de dollars sur deux ans. De quoi permettre à Paul George et Kelly Oubre de souffler en paix !

Avec l’arrivée de Paul George, la prolongation de Kelly Oubre et la perte de Nicolas Batum, il y a eu du mouvement sur les ailes des Philadelphia Sixers cet été. Mais il manquait encore de profondeur, de rotations pour que les dirigeants soient tranquilles.

Plutôt que d’aller chercher un nouveau joueur, ils ont décidé de faire confiance à un marsupilami habitué du vestiaire, KJ Martin. Adrian Wojnarowski a confirmé sa prolongation pour 16 millions de dollars sur deux ans.

Free agent forward KJ Martin has agreed on a two-year, $16 million deal to return to the Philadelphia 76ers, Aaron Mintz and Andrew Morrison of @caabasketball tell ESPN. pic.twitter.com/mHOUEQJnAl

La saison dernière, il tournait à 3,7 points, 2,2 rebonds et 54,4% au tir de moyenne en un petit peu plus de 12 minutes sur les parquets. Mais c’est surtout en défense que le fils de Kenyon peut apporter.

Son rôle sera, dans une équipe compétitive, de permettre aux titulaires de souffler en apportant de l’énergie et un vrai impact de ce côté du parquet lors de ses entrées en jeu. Papa peut être fier, fiston reste en NBA et avec un bon petit salaire.

