Menés 2-1 par les Knicks après leur défaite du Game 3 à la maison, les Pistons veulent rectifier le tir ce soir devant leur public. Il le faut, sinon ça sentira fort les vacances. C’est l’histoire des Playoffs NBA qui le dit.

Être mené 3-1 dans une série de Playoffs, c’est quasiment synonyme d’élimination. Surtout sans l’avantage du terrain.

Dans l’histoire de la NBA, 288 séries ont eu un scénario dans lequel l’une des deux équipes est menée trois manches à une. Sur ces 288 séries, l’équipe menée 3-1 s’est inclinée à 275 reprises, à savoir 95,5% du temps. Autant dire que les Pistons n’ont pas trop le choix ce soir : il faut battre New York.

Pour la petite histoire, sachez que la dernière équipe à avoir remonté un déficit de 3-1 en Playoffs, ce sont les Nuggets face aux Clippers dans la bulle, en 2020. Malheureusement pour les Pistons, cette fois il n’y a pas Doc Rivers en face.

The scene is set for a historic night in Detroit Sports.

People are still rolling in for Pistons-Knicks and this place is B U Z Z I N G pic.twitter.com/R5EsSiHuPG

— Sean Murphy (@seanhalfcourt) April 24, 2025

Les Pistons pourront compter sur un public qui devrait une nouvelle fois être chaud bouillant. Un public qui attend une victoire à la maison en Playoffs depuis… 2008.

Et si c’était pour ce soir ?

Source texte : Land of Basketball