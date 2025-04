Stephen Curry rentre dans le top 10 all-time des scoreurs en Playoffs

Une nouvelle ligne de plus sur un CV déjà long comme un Pelicans – Hornets de saison régulière. Stephen Curry est entré cette nuit dans le top 10 des marqueurs les plus prolifiques en Playoffs, mettant à la porte un certain… Tony Parker.

Stephen Curry rentre un peu plus dans la légende. Un mini-pas, convenons-en, mais un pas quand même. Face aux Rockets, il a pondu une énorme performance tant dans le scoring (36 points) que dans la passe (9 assists) et s’offre une place dans le top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps en Playoffs.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 10th on the all-time playoff scoring list! #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/xT4QMoGnMn

— NBA (@NBA) April 27, 2025

Il dépasse Tony Parker, qui restait jusqu’ici au début du top 10. Qui sait, peut-être que si les Warriors vont loin cette saison, Jerry West pourrait aussi être mis dans le rétroviseur.