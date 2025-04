Pour leur premier Masters de la saison, les quatre loustics de Toulouse 3×3 ont été plutôt solides. Trois victoires et une défaite, la dernière en demi-finale face à Miami, parce que Miami est meilleur en 3×3 qu’en 5×5. Encourageant pour la suite !

Pour leur premier “vrai gros” tournoi de la saison, Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard n’ont pas à rougir, simplement rosir pour faire honneur à la Ville Rose, quel humour de fou.

Victoires en poule face à London et à la très solide équipe de Riffa, deux victoires en deux matchs et première place assurée, parfait pour éviter les relous serbes de Ub en quarts. A la place ce seront les Autrichiens de Vienne, le physique de Nico Kaltenbrunner me donnant personnellement toujours l’espoir de devenir pro un jour. Nouvelle victoire, assez tranquille même si on aimerait vous y voir, et en demi nos quatre fans de Zebda faisaient face à Miami, à leur bodybuildé leader Dylan Travis ou leur acrobate James Parott. Un match maitrisé jusqu’à sa moitié, avant une accélération fatale des Floridiens, un peu la même que leurs homologues ont pris hier face à Cleveland en NBA.

Défaite au final, jamais agréable mais pour un premier Masters c’est un résultat très encourageant. Il fallait montrer les couleurs une première fois, c’est fait et bien fait, vivement la suite et bon repos aux guerriers !

NB : la finale du Masters opposera Miami et Amsterdam, mais on va plutôt aller faire un tour à la brocante du coin si ça ne vous dérange pas.