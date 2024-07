NBA Cup 2024 : les groupes révélés

Après une première édition encourageante, le NBA In-Season Tournament fait son retour. Les groupes de l’édition 2024-25 de cette NBA Cup ont déjà été tirés au sort et spoiler, le Groupe C de la Conférence Ouest est plutôt relevé !

Les Los Angeles Lakers vont remettre leur titre en jeu. La NBA a annoncé le retour de sa compétition de milieu de saison, la NBA Cup. Le format ne change pas, trois groupes de cinq équipes par Conférence s’affronteront dans des rencontres qui compteront pour la saison régulière. Les trois premiers ainsi que le meilleur deuxième se retrouveront pour des “demi-finales de Conférence”. La fin de la compétition se déroulera avec des matchs a élimination directe.

Les groupes de cette édition 2024-25 ont été tirés au sort en prenant en compte les bilans de la dernière saison régulière :

Conférence Est :

Groupe A : New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia Sixers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets

Groupe B : Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons

Groupe C : Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards

Conférence Ouest :

Groupe A : Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

Groupe B : Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, San Antonio Spurs

Groupe C : Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2024, as revealed tonight on ESPN.

All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2023-24 regular season.

The groups are available below. pic.twitter.com/vCwzPPcnVk

— NBA Communications (@NBAPR) July 12, 2024

Si beaucoup de groupes sont relevés, le C de la Conférence Ouest saute particulièrement aux yeux. Avec le bon été réalisé par les Warriors, l’arrivée de Dejounte Murray aux Pelicans et le retour de blessure de Ja Morant, toutes les équipes semblent plus que compétitives.

Qui succèdera à LeBron James et sa bande ?

Source texte : NBA Communications