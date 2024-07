Jerry West est décédé le 12 juin dernier et avant le début de la Summer League de Las Vegas, un hommage lui a été rendu. Le Logo a été décrit comme l’âme de la compétition.

Un t-shirt à son effigie placé sur sa place habituelle, des discours touchants et une vidéo de trois minutes et trente seconde. L’hommage rendu à Jerry West avant le début de la Summer League de Las Vegas a été aussi simple qu’émouvant. Le Logo manque déjà au monde du basket-ball, c’est une évidence.

Katie Heindl, autrice de nombreux ouvrages sur le basket-ball a écrit un hommage lu par Mark Jones en ouverture de l’événement. Le journaliste d’ESPN a parlé de Jerry West comme de “l’âme de la Summer League”.

𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙤𝙪𝙡 𝙤𝙛 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 🙏

In the heart of the #NBA2KSummerLeague, we pay homage to one of basketball and @NBA’s true icons.

From his unmatched skill on the court to his visionary leadership off it, Jerry West’s impact on the game is timeless. pic.twitter.com/co6duayz3l

July 12, 2024

On the baseline at Thomas & Mack Arena in Las Vegas, the NBA has honored Jerry West at his usual courtside seat – complete with his favorite summer league treat pic.twitter.com/fVyStyZqbp

July 12, 2024

Dans la vidéo hommage, Mitch Kupchak le confirme en déclarant que la chose que Jerry West aimait le plus, c’était “d’aller voir les jeunes jouer. Il aimait s’asseoir, voir les joueurs venir à lui et il aimait regarder, prendre des notes, c’était sa passion.”

Un scout de légende qui a prouvé son flair pendant des décennies. Le Logo !

