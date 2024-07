Nadir Hifi a disputé, avec les Minnesota Timberwolves, son premier match dans l’environnement NBA face aux New Orleans Pelicans. Le Français a été très efficace lors de ses courts passages sur le parquet avec 11 points, 5 passes, 3 rebonds et 3 interceptions en 13 minutes.

Ce vendredi soir, le meilleur meneur de jeu de la liste élargie de Vincent Collet en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 a été Nadir Hifi. Dommage, il ne jouait pas face à la Serbie, mais bien contre les New Orleans Pelicans pour son premier match de Summer League. Arrivé récemment sur les terres de l’Oncle Sam, le meneur Français n’a eu que des courtes séquences de jeu mais a déjà convaincu son monde dans le Minnesota. C’est en tout cas ce qu’affirme Jon Krawczynski, spécialiste des Timberwolves pour The Athletic :

“Les Wolves aiment Hifi, il est très bon.”

The Wolves like Hifi. He’s got a lot of game.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) July 12, 2024

Hormis peut-être Jordan Hawkins, personne n’était aussi rapide et n’avait le dribble aussi sûr que Nadir Hifi sur les parquets de Las Vegas. Le Français a pris le jeu a son compte lors de ses entrées en jeu et a été efficace offensivement. Du shoot à 3-points pour commencer, un dagger à mi-distance (presque) au buzzer du premier quart-temps pour poursuivre, le meneur a pu montrer une partie de son immense arsenal.

Alors on danse.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 12, 2024

🇫🇷 @NadirHifi fait déjà parler son talent en Summer League 🤩

— LNB (@LNBofficiel) July 12, 2024

Dans la victoire 81-74 de Minnesota, le joueur du Paris Basketball a compilé 11 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions à 5/11 au tir. Lorsqu’il se sera adapté à la ligne à 3-points un petit peu plus lointaine de l’autre côté de l’Atlantique, il sera en mesure de faire encore plus mal.

Terrence Shannon Jr (25 points) a été le MVP de la rencontre tandis que Jordan Hawkins (18 points) a maintenu son équipe dans la rencontre.

En ce qui concerne les rookies Yves Missi a été intéressant dans la pose d’écrans et aux rebonds tandis que Rob Dillingham a connu une première plus compliquée (4 points, 5 rebonds et 5 passes à 2/12 au tir) !