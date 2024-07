Le maillot de Tony Parker avec l’Équipe de France a été retiré !

C’était le grand évènement attendu ce soir en marge de France – Serbie : le célèbre maillot floqué n°9 de Tony Parker en Équipe de France a donc été définitivement retiré, pour rendre hommage à l’immense carrière du meneur avec le maillot bleu-blanc-rouge.

Une journée extrêmement spéciale pour le meneur historique de l’Équipe de France. Après s’être adonné à la cérémonie de remise des maillots aux joueurs de l’EDF qui partiront défendre les couleurs françaises aux JO de Paris 2024, c’est une cérémonie encore plus personnelle à laquelle a eu droit TP9 ce vendredi soir.

🇫🇷9️⃣

Le numéro 9 retiré en équipe de France en hommage à Tony Parker #lequipeBASKET pic.twitter.com/4rSiymsibv

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) July 12, 2024

Devant tous les spectateurs présents chez lui à la LDLC Arena de l’ASVEL, devant ses anciens coéquipiers et coachs, devant les grands du basketball du présent et du futur, on a donc retiré une bonne fois pour toutes le numéro de Tony Parker en Équipe de France. Un honneur rare, surtout en équipe nationale, qui est réservé aux légendes de la discipline. TP devient ainsi le premier Français à avoir son maillot retiré en bleu.

16 ans avec les Bleus. Une carrière de légende. Un numéro pour l’éternité.

Tony Parker. Le 9️⃣ pour toujours 💙#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/CD8bQSQTLH

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 12, 2024

🇫🇷9️⃣

Nicolas Batum : « Tu savais aussi nous parler et galvaniser le reste du groupe juste par tes paroles et tes actes, même en dehors du terrain »#lequipeBASKET pic.twitter.com/FbIsHJaEWu

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) July 12, 2024

Pionnier parmi les athlètes français, Parker restera le leader de l’Équipe de France de basketball qui a remporté son premier titre majeur : l’EuroBasket 2013. Ce soir, on s’est remémorés son fameux discours du vestiaire lors de France – Espagne. Tous les cartons au scoring. Les floaters et les daggers qui ont été légion dans les matchs de notre EDF pendant tout de même seize années. Et en plus de voir son maillot retiré, TP a eu droit à un jersey de la part de Nikola Jokic en cadeau.

Nikola Jokic and Serbia present a custom jersey for Tony Parker in honor of his basketball career 👏

📸 @KSSrbije pic.twitter.com/lyNlb8TPWy

— BasketNews (@BasketNews_com) July 12, 2024

Ce fut une cérémonie émouvante pour bien du monde ce soir dans le Rhône, et maintenant on peut le dire : le maillot au numéro 9 de Tony Parker est bel et bien retiré dans son club historique des San Antonio Spurs, mais également au sein de son équipe nationale, l’Équipe de France. Quel moment !

🇫🇷9️⃣

Le discours de Tony Parker suite au retrait de son maillot #9 en équipe de France#lequipeBASKET pic.twitter.com/HoFNQGYzEt

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) July 12, 2024

Le palmarès de Tony Parker en Équipe de France

181 sélections

Champion d’Europe 2013

MVP de l’EuroBasket 2013

2 sélections dans le meilleur 5 de l’EuroBasket

2 médailles de bronze à l’EuroBasket (2005, 2015)

1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011)

Champion d’Europe junior (2000) et MVP

2 741 points en bleu

Le numéro 9 de Tony Parker en Équipe de France qui monte au plafond. pic.twitter.com/wZAlBYbKeo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 12, 2024