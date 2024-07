Victor Wembanyama a perdu son premier match avec l’Équipe de France A

C’est un fait statistique. Victor Wembanyama n’avais jamais perdu avec l’Équipe de France A. Il aura fallu affronter le meilleur joueur du monde, à la tête de l’une des sélections les plus compétitives de la planète, pour faire connaître la défaite à Wemby avec les Bleus.

Ce n’était en effet pas Jo l’asticot en face. Contre Nikola Jokic et la Serbie, la France a été très solide sur un premier quart-temps avant de prendre le bouillon et s’incliner à la fin. Etant donné qu’il n’était pas présent pour la dernière défaite face à l’Allemagne, c’est donc le premier revers que connaîtra Wemby (14 points, 10 rebonds, 3/8 au tir) avec l’EDF. Une défaite qui fait passer de 6-0 à 6-1 le bilan de Victor Wembanyama avec l’Équipe de France.

Bon… Pas le drame du siècle, des matchs on en gagne et on en perd, mais il était nécessaire de le notifier. Après tout, y’a quand même pire adversaire devant lequel s’incliner pour une première défaite, non ?

Nikola Jokic bullies Victor Wembanyama inside for an and-1. pic.twitter.com/oDgq0tI5i6

Après avoir vaincu la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine, la République Tchèque, la Lituanie, la Turquie et l’Allemagne, Victor Wembanyama concède sa première défaite avec l’Équipe de France face à la Serbie. A priori il y en aura d’autres, mais vu le phénomène on se dit qu’il ne va pas y en avoir des montagnes non plus.

Il fallait bien que ça arrive un jour, c'est la première défaite de Victor Wembanyama avec l'EDF.

