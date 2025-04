Le Magic et les Celtics se retrouvent à 1h cette nuit pour le Game 4 de leur série. Une nouvelle chance pour Kentavious Caldwell-Pope de retrouver la lumière. Pour le moment, le vétéran passe totalement à côté de ses Playoffs.

Au moment de la signature de Kentavious Caldwell-Pope au Magic l’été dernier, beaucoup applaudissaient un move intelligent de la part d’Orlando. Excellent shooteur, KCP devait permettre au Magic de retrouver un peu de danger à longue distance. Outre le spacing, Orlando obtenait aussi un très bon défenseur à même de s’intégrer facilement au moule local, sans oublier un vétéran expérimenté (double champion NBA) pour entourer un groupe très jeune. Bref, une signature idéale pour aider le Magic à franchir un cap, notamment en postseason.

Pourtant, sur ce début de Playoffs, Kentavious Caldwell-Pope semble bien loin des versions qui faisaient de lui un joueur apprécié et précieux du côté de Los Angeles ou de Denver. C’est simple, l’arrière attire pour le moment toutes les critiques.

En trois matchs face aux Celtics, KCP tourne à.. 3 points et 3 rebonds de moyenne, à 18% au tir dont 17% de loin ! Pas exactement les chiffres qu’on attend d’un joueur qui touche plus de 20 millions (22 pour être exact) par an.

Que ce soit aux Lakers ou aux Nuggets, Caldwell-Pope avait toujours su se montrer important en Playoffs, que ce soit par sa défense mais aussi sa capacité à sanctionner de loin. Il avait été un facteur X pour les titres de 2020 et 2023. Difficile de croire donc qu’il soit ébloui par les lumières de la postseason, comme dirait Jarrett Allen.

Le joueur est un battant, il l’a toujours été, mais pour le moment, on retient plus son action dangereuse sur Jayson Tatum au Game 1 et ses prises de tête avec Al Horford et Jaylen Brown qu’autre chose, même s’il se donne en défense.

Le Magic étant revenu à 2-1 au dernier match, ce Game 4, toujours à Orlando, apparait capital pour la suite de la série. Si Paolo Banchero et Franz Wagner ont pour le moment su cacher le non-apport offensif de leur vétéran, il est temps que celui-ci justifie enfin son chèque. Dès cette nuit à partir d’1h ?