Terrible nouvelle en provenance de la Summer League de Las Vegas. Daron Holmes II, choix de premier tour des Nuggets à la dernière Draft, a été victime d’une rupture du tendon d’Achille.

C’est un cauchemar que vit actuellement le 22e choix de la Draft NBA 2024.

Auteur de 11 points et 7 rebonds en 26 minutes face aux Clippers cette nuit, DaRon Holmes II ne jouera pas la saison NBA 2024-25, la faute à une déchirure du tendon d’Achille. C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la news.

Holmes had 11 points and seven rebounds in 25 minutes in his NBA summer league debut vs. Clippers tonight in Las Vegas. The center-forward was set for an impact rookie season that now gets pushed another year. https://t.co/KzASZbOeSu

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2024

Une rupture du tendon d’Achille, c’est l’une des pires blessures que peut connaître un sportif. Et c’est peut-être encore pire quand elle touche un rookie qui atteignait enfin son rêve de jouer en NBA. DaRon Holmes II va en avoir pour une bonne année de rééducation, et fera donc ses débuts dans la Grande Ligue qu’en 2025-26.

C’est un énorme coup dur pour l’intérieur, mais aussi pour les Nuggets. Ces derniers, en manque de profondeur derrière le pivot MVP Nikola Jokic, comptaient sur Holmes II pour apporter du soutien à la raquette. Denver l’avait visé dès le début du processus de Draft, estimant qu’il répondait aux besoins actuelles des champions 2023. Les Nuggets avaient carrément trade-up pour le récupérer en 22e position.

Terrible, juste terrible…

__________

Source texte : The Athletic

Terrific Nuggets debut for DaRon Holmes

Tight contest in the corner, doesn't matter. He's 3-for-3 from deep. pic.twitter.com/wkrqrn5iNn

— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) July 13, 2024