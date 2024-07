Opposée au Canada ce soir (21h) pour un nouveau match de préparation, l’Équipe de France ne sera pas au complet. Nicolas Batum est en effet forfait.

Victime d’un syndrome viral, Nico avait déjà manqué le scrimmage face au Canada il y a deux jours. Il ne sera pas non plus sur le parquet ce soir à Orléans pour affronter Shai Gilgeous-Alexander et sa bande. La nouvelle a été annoncée via le compte Twitter des Bleus.

Nicolas Batum ne participera pas à la rencontre face au Canada.

De retour dans le groupe France (syndrome viral), il sera néanmoins ménagé vendredi soir. Les Bleus évolueront à 12, avec Jaylen Hoard.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/4qGAyaxGEG

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 19, 2024

Si Nico semble aller mieux, c’est visiblement un peu tôt pour retrouver les parquets, surtout face à une équipe physique et athlétique comme le Canada. Le groupe bleu-blanc-rouge sera tout de même composé de douze joueurs puisque Jaylen Hoard sera de la partie. Ce dernier, initialement coupé par Vincent Collet, avait déjà fait son retour après les bobos de Guerschon Yabusele.

Pour rappel, en plus de Nicolas Batum, Victor Wembanyama avait également déclaré forfait pour un syndrome viral il y a dix jours (contre l’Allemagne).

Source texte : FFBB