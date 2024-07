Les Sixers bientôt relocalisés dans le… New Jersey ?

Et si les 76ers finissaient par déménager et quitter Philadelphie ? C’est un scénario envisageable, puisque l’Etat du New Jersey serait en train de pousser pour accueillir les Sixers dans la ville de Camden.

La ville de Camden (rien à voir avec le quartier londonien), où se trouvent déjà les bureaux et le centre d’entraînement des 76ers depuis 2016, accueillera-t-elle bientôt la nouvelle arène de la franchise de Philadelphie ? D’après plusieurs sources, des discussions auraient eu lieu depuis deux mois entre des représentants de l’Etat du New Jersey ainsi que des gérants de Harris Blitzer Sports & Entertainment, la boîte qui possède les 76ers.

Le principal élément qui donne des envies d’ailleurs aux Sixers, c’est que la ville de Philadelphie refuse pour l’instant de laisser la franchise construire sa nouvelle salle en plein centre-ville de Philly.

The State of New Jersey is looking to acquire the Philadelphia 76ers, per @NROINJNews

“The state of New Jersey is making a serious push to convince the Philadelphia 76ers to move to New Jersey and into a new arena that would be built in Camden, four people familiar with the… pic.twitter.com/JcgiJnsBfc

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 18, 2024

Les proprios des 76ers sont pourtant prêts à payer d’eux-mêmes la somme de 1,3 milliard de dollars nécessaire pour la construction de la nouvelle salle au centre-ville, mais rien n’y fait, Philadelphie refuse, probablement à cause du trafic urbain et des embouteillages qu’un tel projet amènerait.

Le bail des 76ers au Wells Fargo Center s’achevant en 2031, cela fait cinq ans qu’on cherche une nouvelle solution à Philly. Sans succès. Pourtant, cela fait un moment que le Wells Fargo Center, situé en périphérie de la ville et nécessitant de prendre le métro ou la voiture depuis le centre de la ville pour s’y rendre, n’est plus vu comme la situation idéale.

Pour l’instant, les 76ers n’ont pas vraiment communiqué plus que ça sur le sujet, mais la piste Camden fait sens puisqu’il y a de la place dans une zone qui permettrait de construire une arène ultra-moderne avec vue sur la skyline de Philadelphie. Les propriétaires des 76ers sont en plus très proches avec le gouverneur du New Jersey, et les règles financières de l’Etat les rendent éligibles à une aide de 400 millions de dollars pour la construction de leur nouveau site selon ROI-NJ. Par ailleurs, Camden est bien desservi par les transports en commun venant de Philadelphie, les flux de voyageurs ne représenteraient donc pas un obstacle.

Les 76ers, de leur côté, maintiennent vouloir trouver une solution au sein de la ville de Philly et sont optimistes quant à l’issue de cette situation, mais le temps presse. Pour qu’une nouvelle salle soit prête pour 2032, il faudrait que la construction commence en 2025, donc que l’autorisation de la ville vienne avant la fin de l’année d’après ROI-NJ. L’idée, ce serait même de l’avoir dès cet été.

Est-ce que Joel Embiid va finir sa carrière ailleurs qu’en Pennsylvanie ? La situation donne surtout l’impression que le New Jersey veut revoir de la NBA dans son Etat, tandis que les 76ers aimeraient bien rester au cœur de Philly.

Source texte : ROI-NJ