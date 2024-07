Parvenant à se qualifier aux Jeux Olympiques pour la première fois de son histoire, le Soudan du Sud sera privé de l’un de ses principaux visages : Bol Bol ne jouera pas les JO de Paris 2024.

La nouvelle a été annoncée par l’assistant coach Ajou Deng à ESPN.

Officiellement, Bol est forfait pour “raisons personnelles”. Aucun autre détail n’a été partagé par les dirigeants ou les coachs du Soudan du Sud, mais c’est évidemment une absence importante pour l’équipe qui représentera le continent africain lors des JO de Paris 2024.

En tant que joueur NBA aux Suns, Bol Bol était l’une des têtes d’affiche du Soudan du Sud. Le joueur de 24 ans a cinq saisons au compteur dans la Grande Ligue US, pour des stats de 6 points et 3,6 rebonds en 14 minutes de moyenne et 166 apparitions au total.

Pour rappel, Bol avait déjà été forfait pour la Coupe du Monde 2023, durant laquelle le Soudan du Sud avait réussi à décrocher sa place aux JO.

__________

Source texte : ESPN