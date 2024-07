Après une première saison bien au-delà des espérances où il a fini parmi les cinq meilleurs rookies en tant que 19e choix de draft, Brandin Podziemski continue de montrer des signes de domination en Summer League. Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait de son prospect.

“Cela a été une révélation pour être honnête. Il a été un des cinq meilleurs rookies l’année dernière, il a été titularisé pour tout un tas de matchs… Steve [Kerr] a eu des soucis à le sortir des matchs tant il a été bon. Il fait tellement de choses, il est ultra confiant, il a un corps prêt pour la NBA, il peut aller là où il le veut, évidemment il peut tirer à 3-points, il peut driver, il peut passer… Je veux dire, qu’est-ce qu’il ne peut pas faire ? On est super enthousiastes, on pense vraiment qu’on tient un futur All-Star” – Joe Lacob

Warriors owner Joe Lacob on Brandin Podziemski (via @NBCSWarriors):

“We’re really excited. We think we have a future All-Star. We really do.”

The Jazz are seeking Podziemski in any potential trade with the Warriors for Lauri Markkanen. pic.twitter.com/JzZ6DVcVWN

Bon. La valeur de Brandin Podziemski semble être plus importante du point de vue des Warriors que dans le reste de la Ligue. Mais il faut avouer que la saison de Pod a été surprenante, et dans le bon sens.

Offensivement et défensivement, il a fait du bien aux Warriors, tout en étant très productif en terme de rebonds. Il a fini sa première saison avec 9,2 points de moyenne, 5,8 rebonds, 3,7 passes et presque 1 interception de moyenne à plus de 38% de réussite à 3-points. Une bien belle production. Podziemski a aussi provoqué tout un tas de passages en force (38, record de la saison en NBA), et a joué plus de 26 minutes par match pour 28 titularisations en 78 apparitions. Voilà de quoi mettre en perspective sa saison 1.

Brandin Podziemski had success in isolation his rookie season, 83rd percentile in efficiency. Already miles ahead figuring out how to play with pace and advanced footwork to create finishing angles pic.twitter.com/q9K7PPVKVn

Podziemski était donc un membre clé de la rotation des Warriors cette saison, et au vu de son salaire sur les prochaines années, il va devenir l’un des joueurs les plus sous-payés/rentables de toute la NBA (environ 12,5 millions de dollars au total sur les 3 prochaines saisons). Outre Joe Lacob, Draymond Green l’a également encensé. Bref, Pod performe et a vraiment la cote à Golden State. Mais justement, on se demande si ces belles paroles ne seraient pas là pour faire grimper artificiellement la valeur de Podziemski en vue d’un trade.

On le sait, les Warriors ont été très intéressés par la piste Lauri Markkanen. Et bien que le Jazz possède assez de cap space pour lui donner un contrat bien au-delà de ce que les Warriors pourraient proposer, des rumeurs de trades impliquant Brandin n’ont pas cessé d’émerger. Le Jazz demanderait des gros packages pour son Finlandais All-Star. Des packages qui incluraient des tours de draft plus Jonathan Kuminga ou Moses Moody. Mais surtout des packages autour de premiers tours de draft sur les années 2028 et 2029, ainsi que de Moses Moody et Brandin Podziemski donc, considéré par beaucoup comme le troisième meilleur joueur des Warriors la saison dernière, et dont la valeur continue de grimper.

“Je pense que je peux atteindre le niveau All-Star. Je ne vais jamais me contenter d’être un simple role player” – Brandin Podziemski

Que Brandin Podziemski arrive à un niveau All-Star un jour, ça se discute. Podziemski est très fort en Summer League, solide en NBA, et a une belle marge de progression. Mais il y a encore du chemin à faire. Il est donc possible qu’il soit échangé avec Lauri Markkanen (ou une autre star), surtout si les Warriors veulent vraiment maximiser les dernières années de Stephen Curry.