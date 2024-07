L’équipe de France de basket 3×3 disputera à partir du mardi 30 août les Jeux olympiques, mais pour ceux qui ont suivis ça de près, vous devez déjà savoir que cette présence à Paris cet été n’est pas tombée du ciel…

36 minutes pour comprendre… que rien ne leur était dû.

Dernière équipe de sport collectif non-qualifiée pour les Jeux, c’en était donc devenu personnel : ils “devaient en être”. Pour cela deux tournois, Utsunomiya puis Debrecen, deux TQO pour s’offrir un rêve : jouer les JO à domicile. Ce docu signé par la FIBA accompagne le groupe France, dans sa globalité, jusqu’au bout de son tunnel : une qualif héroïque grâce à deux tirs rentrés dans la légende. Jules Rambaut, des larmes, des frissons, Thimoté Vergiat, des larmes, des frissons, Franck Seguela, des larmes, des frissons, Raphael Wilson, une naissance, des larmes, des frissons, et aujourd’hui on pense d’ailleurs très fort à lui, laissé in extremis sur le pas de la porte de Paris, même si le moindre résultat cet été portera indéniablement sa patte, lui qui a tant participé à faire de la France une nation olympique. Le mot de la fin, avant de retrouver les Français dans 11 jours dans le plus beau des écrins ? Il est pour le philosophe Seguela, qui sait très bien nous définir ce magnifique sport qu’est le basket 3×3 :