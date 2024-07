Tout récemment, le commissionnaire de la NBA Adam Silver a déclaré que le sujet de l’expansion de la Ligue allait bientôt redevenir un vrai sujet d’actualité. Parmi les villes qui devraient accueillir une nouvelle franchise NBA, il y a Las Vegas. On sait que LeBron James rêve d’en devenir propriétaire, mais il aura de la concurrence.

Si le King a l’habitude d’obtenir tout ce qu’il souhaite en NBA, il devra s’employer dans la course à une nouvelle franchise à Las Vegas.

Avec Fenway Sports Group et RedBird Capital Partners, LeBron James fait partie des favoris parmi les futurs propriétaires potentiels. Mais les candidats vont se multiplier et il y en a un qui pourrait bien barrer la route au roi : Red Bull GmbH.

Selon Fortune, l’entreprise autrichienne connue pour sa boisson énergisante représenterait le premier concurrent de LeBron et son groupe. Red Bull aurait en effet eu des discussions internes afin de se positionner sur le projet d’une franchise à Las Vegas.

On rappelle que Red Bull possède déjà six équipes de football et deux écuries de Formule 1. C’est la preuve que la marque autrichienne cherche de plus en plus à s’implanter dans le monde du sport, et de façon agressive. Obtenir une franchise NBA, qui plus est à Las Vegas, serait un énorme pas en avant pour elle en matière de visibilité.

LeBron James is expected to make a bid for projected $7B expansion team in Las Vegas, per @FortuneMagazine.

“The looming bidding war for the NBA expansion team expected to be granted to Las Vegas is shaping up to be the most competitive and expensive sports deal in US history.… pic.twitter.com/AMmczI3UTB

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 19, 2024

Mais que ce soit pour Red Bull ou pour LeBron James, il va falloir sortir le portefeuille.

D’après les dernières estimations, le prix pour devenir propriétaire de la future franchise NBA de Las Vegas pourrait s’élever à… 7 milliards de dollars en incluant la construction d’une nouvelle salle à Sin City. Si on laisse de côté la salle, la franchise en elle-même pourrait valoir au moins 4 milliards de dollars, même si ce chiffre n’est pas facile à estimer sachant qu’on parle d’une expansion et non d’un rachat d’une franchise déjà existante.

Pour rappel, la vente la plus chère de l’histoire de la NBA est celle des Phoenix Suns pour 4 milliards de dollars (décembre 2022), en attendant potentiellement celle des Celtics. Si on élargit à l’ensemble des sports US, la vente des Washington Commanders (franchise NFL) pour 6 milliards en juillet 2023 détient le record.

Vous l’avez compris, la course pour obtenir la première franchise NBA de l’histoire à Las Vegas pourrait exploser tous les records.

___________

Sources texte : Fortune, SportsProMedia, Bloomberg

Pour aller plus loin :