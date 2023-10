Entre la Summer League, les matchs de présaison, le Final Four du prochain in-season tournament, ou encore le camp de base de Team USA avant chaque grande compétition internationale, Las Vegas est devenu un endroit incontournable dans l’univers du basket américain. La prochaine étape ? Probablement l’ajout d’une franchise NBA, pour laquelle LeBron James et Shaquille O’Neal pourraient bien se battre.

Quand on parle d’expansion en NBA, deux villes arrivent tout de suite sur le devant de la scène : Seattle et Las Vegas. Pour cette dernière, LeBron James semble être en pole position à travers le Fenway Sports Group dans lequel il possède de plus en plus de parts, mais Shaquille O’Neal a visiblement l’intention de le concurrencer.

“J’aimerais bien avoir mon propre groupe. Je sais que Vegas n’a pas encore obtenu d’équipe NBA pour l’instant mais quand ce sera le cas, je voudrais faire partie de ça. Pas en étant partenaire avec quelqu’un d’autre. Je veux tout pour moi.” – Shaq, via The Messenger

Attaché à Las Vegas, où “il vit depuis plus de 20 ans et où il possède 9 ou 10 restaurants” selon ses propres termes, Shaquille O’Neal semble vouloir passer à la vitesse supérieure, lui qui était déjà propriétaire minoritaire des Sacramento Kings entre 2013 et 2022 (année où il a vendu ses parts pour pouvoir entrer en partenariat avec WynnBet et Wynn Las Vegas).

Mais pour avoir les moyens de ses ambitions, Shaq ne pourra pas faire cavalier seul. Avec la vente des Phoenix Suns à Mat Ishbia pour un montant record de 4 milliards de dollars, la somme qu’il faudra poser sur la table pour prendre le contrôle d’une franchise d’expansion à Vegas s’annonce colossale, et bien supérieure aux 2,5 milliards qui étaient annoncés il y a encore deux ans. Contrairement à LeBron qui a atteint le statut de milliardaire en 2022, Shaq possède une fortune de “seulement” 400 millions de dollars selon Celebrity Net Worth. Autant dire qu’il part avec une longueur de retard.

NEW STORY: LeBron James has talked about owning an NBA team in Las Vegas. He will have competition from another Lakers great. @SHAQ tells @TheMessenger, "I would like to have my own group. I don’t want to partner up with nobody. I want it all for myself." https://t.co/jM2GjZ1fSH

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 9, 2023

Interrogé hier sur le projet de devenir propriétaire d’une franchise NBA à Las Vegas, LeBron James n’a pas parlé de Shaquille O’Neal mais a confirmé ses intentions.

“Cela a du sens. Vous avez les Raiders ici (équipe NFL), les Knights (NHL), les Aces (WNBA), vous avez la F1 qui va arriver très bientôt. Le All-Star Weekend était là à plusieurs reprises. Il y a la Summer League NBA, qui est très populaire. Je pense qu’ajouter une équipe NBA rajoutera du momentum au sport dans cette ville. […] Je pense que ce n’est qu’une question de temps (avant qu’une équipe NBA arrive à Las Vegas), et j’espère en faire partie.” – LeBron, après le match Lakers – Nets à Las Vegas lundi

__________

Sources texte : The Messenger / Conférence de presse d’après-match Lakers – Nets