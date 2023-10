Au cours de la conférence de presse de la Fédération Française de Basket ce mardi, Vincent Collet a sans surprise été confirmé dans ses fonctions d’entraîneur malgré le fiasco du Mondial 2023. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y aura pas de modification dans le staff technique.

Forcément, après un échec aussi monumental que celui de la dernière Coupe du Monde, tout ne peut pas rester intact. Une remise en question globale est nécessaire, et des changements sont inévitables.

Parmi eux ? L’arrivée d’un nouvel assistant aux côtés de l’entraîneur Vincent Collet. C’est ce qu’a déclaré le manager général des Bleus Boris Diaw, qui a dans le même temps annoncé le départ de Laurent Foirest (via Xavier Monferran de Radio France).

"Les joueurs ont admis ne pas avoir été au niveau" lors du mondial. "Mais notre staff technique n'est pas optimal. Laurent Foirest ne fera plus partie du staff. On recherche un profil différent" Boris Diaw général manager de @FRABasketball #basket @franceinfo @franceinter pic.twitter.com/JkrkXgT6Hq

Ironie de l’histoire, Laurent Foirest n’a pas participé à la Coupe du Monde avec les Bleus, lui qui avait quitté le groupe France lors de la préparation pour prendre en main l’équipe des Mets 92, l’ancien club de… Vincent Collet. Cela devait être un départ temporaire avec un retour pour les Jeux Olympiques de Paris, mais Foirest ne reviendra donc pas, lui qui avait intégré le staff de l’EDF en 2017 (avec trois médailles à la clé).

Boris Diaw cherche “un profil différent” et “une vraie plus-value sur le banc” pour épauler Vincent Collet. Dit comme ça c’est un peu flou, mais Boris a clairement souligné ce qui a fait défaut aux Bleus cet été : manque d’alchimie, pas assez de cohésion, et une préparation loin d’être optimale. Autant de leçons à retenir et d’ajustements à réaliser pour éviter un fiasco similaire en terre française lors des Jeux Olympiques 2024.

Boris Diaw : "Le système de sélection direct de 12 joueurs va être réévalué avec Vincent Collet. Même si les règlements NBA de mise à disposition des joueurs limitent les options."

Une modification du staff technique est actuellement à l'étude afin de gagner en complémentarité. De son côté, Laurent Foirest ne fera plus partie du staff des Bleus. pic.twitter.com/zwJu9Ji84l

« La construction de notre staff technique n’est pas optimale. Il faut amener une plus value sur le banc pour épauler Vincent. Nous recherchons un assistant avec un profil différent. » Boris Diaw sur l’équipe de France masculine.

