Preview des Minnesota Timberwolves – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Minnesota Timberwolves, un roster ambitieux, mais une fin de saison à oublier… Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de la meute !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

42 victoires, 40 défaites, 8ème de la Conférence Ouest. Des attentes de zinzin en début de saison avec un avenir hypothéqué, mais un joli goût d’amertume dans la gorge. Les Wolves auront bataillé toute la saison pour s’incruster dans l’élite de l’Ouest… Il y aura au moins eu une place en Playoffs décrochée, et ça, pas tout le monde peut s’en vanter.

La déception vient d’abord des blessures : Karl-Anthony Towns, pièce majeure du projet n’a joué que… 29 matchs sur 82. Cette absence a complètement tronqué le potentiel réel de cette équipe qui au final ne s’en est pas trop mal sorti. Certes il y a des séries de défaites, avec un impact défensif de Gobert un peu inférieur à ce à quoi on pouvait s’attendre, mais les Timberwolves se sont tout de même accrochés en revenant fort dans la course aux Playoffs au mois de janvier. On pourrait aussi parler de cette fameuse embrouille entre Rudy et Kyle Anderson, mais ce n’est sûrement pas ce qu’il faut retenir pour aller de l’avant.

Le marché de l’été

Ils partent : Jaylen Nowell, Taurean Prince, Austin Rivers, Nathan Knight

: Jaylen Nowell, Taurean Prince, Austin Rivers, Nathan Knight Ils prolongent : Anthony Edwards, Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker, Luka Garza (two-way), Matt Ryan (two-way)

: Anthony Edwards, Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker, Luka Garza (two-way), Matt Ryan (two-way) Ils arrivent : Shake Milton, Troy Brown Jr., Leonard Miller, Tyrese Martin, Jaylen Clark (two-way)

Été plutôt calme dans le Minnesota : Tim Connelly a confiance en son groupe en estimant qu’on ne l’a pas vu à son plein potentiel avec la blessure de Karl-Anthony Towns. Point de vue qui s’entend, et qui est donc plutôt axé sur les prolongations. Anthony Edwards sous gros contrat ? C’est fait. Naz Reid en back-up pour un contrat pas trop cher ? C’est fait. Nickeil Alexander-Walker signé pour des cacahuètes ? C’est fait également.

Avec une faible marge salariale (à cause de deux golgoths qui pompent le salary cap), Minnesota ne s’en est pas trop mal sorti avec des belles prolongations qui font plaisir. La pointe de déception reste sur Jaden McDaniels qui n’est toujours pas prolongé à ce jour en rentrant dans sa dernière année de contrat… Si l’ailier des Wolves nous ressort une saison de haut niveau en défense et qu’il continue de progresser en attaque, pas mal de franchises seront sûrement sur le coup pour lui proposer un contrat alléchant et pas sûr que les Timberwolves pourront s’aligner…

Pour le reste, on est sur de l’arrondissage d’angle. À noter les départs de Jaylen Nowell, Taurean Prince et Austin Rivers qui pouvaient pourtant avoir des minutes dans la rotation. L’arrivée de Shake Milton peut être une alternative intéressante à ces profils qui sont plus dans le scoring. De quoi épauler Jordan McLaughlin à la baguette.

Le roster 2023-24 des Timberwolves

Meneurs : Mike Conley , Jordan McLaughlin, Shake Milton

: , Jordan McLaughlin, Shake Milton Arrières : Anthony Edwards , Nickeil Alexander-Walker, Troy Brown Jr., Wendell Moore Jr., Tyrese Martin, Jayen Clarke (two-way)

: , Nickeil Alexander-Walker, Troy Brown Jr., Wendell Moore Jr., Tyrese Martin, Jayen Clarke (two-way) Ailiers : Jaden McDaniels , Kyle Anderson, Leonard Miller, Josh Minott

: , Kyle Anderson, Leonard Miller, Josh Minott Ailiers-forts : Karl-Anthony Towns , Naz Reid, Matt Ryan

: , Naz Reid, Matt Ryan Pivots : Rudy Gobert, Luka Garza (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Une rotation globalement intéressante avec un cinq majeur plutôt costaud ! Les Wolves ont de quoi bricoler sur les lignes extérieures avec pas mal d’options de profil pour concocter des lineups diverses et variés. On a donc cette fameuse raquette complémentaire sur le papier, qu’on espère voir en bonne santé sur du plus long terme, et une ligne arrière polyvalente et défensive pour équilibrer le tout. Alors pourquoi on a tous l’impression que ça ne va pas marcher ? Très bonne question ça, à croire qu’on commence nous aussi à avoir de l’expérience en matière de previews… Une chose est sûre, c’est que la pression est maximale sur les Timberwolves, et il y aura peu de tolérances du côté des observateurs.

Si on va un peu plus loin en regardant la composition du roster, on se rend compte que la rotation intérieure est quand même très limitée. Ok KAT et Rudy c’est bien, mais si l’un des deux se blesse, on frôle rapidement la catastrophe avec du… Luka Garza en pivot back-up. Garza ça peut être sympa pour attaquer hein, mais pas pour défendre, et on va donc prier pour que le Dieu du basket-ball laisse tranquille l’infirmerie de cette équipe, parce que les Wolves dépendent un peu trop de ce paramètre.

Une petite vidéo en passant ?

Rudy Gobert, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns

Pour les joueurs les plus aguerris, vous savez très bien que le pick le plus safe chez les Wolves c’est… Rudy Gobert. Avec son mode Dyson au rebond et sa propreté au tir (au dunk), Rudy tourne autour du 40 à peu près chaque soir. De quoi dormir serein face à un bon spot. Pour ce qui est d’Edwards on est plus sur des montagnes russes : 78 lundi, 5 jeudi, et 32 le dimanche soir devant la télé… Le pick Edwards est clairement réservé aux nez fins… ou aux inconscients. Pour ce qui est de KAT, il faudrait déjà qu’il joue pour éviter de faire des bulles.

Infirmerie : le point sur les blessures

À Minnesota, il y en a eu des bobos au cours de la saison passée. Déjà la fameuse jambe de KAT a bien plombé l’ambiance en le privant de 52 matchs, et cette saison le risque zéro devra s’appliquer pour le préserver. Ensuite, il y en a une bien plus “drôle” avec ce bon vieux Jaden McDaniels qui s’est pété la main… tout seul, en tapant dans un mur. Marrant mais pas trop pour les Playoffs. Petit pépin pour l’œil de Kyle Anderson aussi, mais rien de bien méchant. Jordan McLaughlin a lui aussi loupé pas mal de matchs pour son mollet mais, surtout, Naz Reid a dû avancer son départ en vacances en laissant ses copains avant la fin de la saison, à cause de son poignet. On le répète mais les blessures pour les intérieurs, c’est à bannir pour cette équipe…

Quels objectifs cette saison ?

Les poils commencent à s’hérisser pour les Loups lorsque l’on parle d’objectif de saison. On l’a dit mais la pression est maximale pour Minnesota : que ce soit pour Chris Finch, Anthony Edwards, KAT, Rudy Gobert et même Tim Connelly, le droit à l’erreur sera presque impardonnable. Si le groupe est globalement au complet durant la plupart de la saison, rater les Playoffs n’est même pas envisageable, sinon le bouton rouge sera pressé.

Maintenant l’idéal ce serait de ne pas passer par la case play-in, pour essayer d’avoir un adversaire un peu plus abordable au premier tour. En fait pour enclencher une dynamique positive, les Wolves doivent au moins passer un tour de Playoffs… et ça parait assez difficile au sortir d’une saison pareille. Cependant, ils ont tout de même une carte à jouer sur la saison régulière pour enchaîner les victoires en trouvant une synergie intérieure. Allez les louveteaux, c’est maintenant ou jamais !

Le pronostic du rédacteur

46 victoires – 36 défaites. Quatre victoires de plus que l’année dernière. Anthony Edwards passe un nouveau cap dans l’efficacité au tir, Jaden McDaniels continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs 3&D de la ligue, et Chris Finch parvient à appliquer un fond de jeu autour de ce roster. Une dynamique trouvée entre KAT et Rudy, mais un retard à l’allumage qui coûte cher avec quelques blessures par-ci, par-là… Mais tout de même une jolie place en Playoffs sans passé par la case play-in. Et pourquoi pas un tour de Playoffs passé tiens ? L’espoir fait vivre comme on dit, et la meute a bien besoin d’un élan de positivisme.