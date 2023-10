La saison 2023-24 des Minnesota Timberwolves… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Timberwolves de Minnesota !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Minnesota Timberwolves… dans un monde idéal

Des Loups plutôt en mode chats de gouttière

Anthony Edwards a un peu croqué par moments sous le maillot de Team USA pendant la dernière Coupe du Monde, et vous savez quoi ? Bah ça va continuer encore cette saison avec la tunique des Wolves sur les épaules. Ant-Man ne trouve pas le rythme en attaque et veut trop en faire, au grand dam de Karl-Anthony Towns, qui manque de munitions et se retrouve frustré par son rôle. Les deux vont même jusqu’à en venir aux mains lors d’un match obscur de saison régulière perdu contre le Magic privé de Jonathan Isaac (plutôt logique celle-là). L’ambiance est tendue et le deuxième envoie un gnon au premier, qui réplique, tous les deux jaloux de la gouache envoyée par Rudy Gobert à Kyle Anderson lors de la dernière journée de la saison régulière passée. On est en NBA ici, pas à l’UFC les gars.

Les détracteurs de Rudy Gobert font la fête du slip

Il avait fait miroiter des progrès aux tirs extérieurs, mais il n’en est rien. Notre roi Dagobert ne parvient pas à donner plus de spacing à l’attaque des Wolves, et les défenseurs adverses continuent de siroter leur daiquiri pendant que le pivot français arme de loin. Les lectures sont trop faciles, KAT est souvent trappé, et Gobert ne s’éloigne jamais de la raquette. Pendant ce temps-là, les détracteurs de Rudy Gobert s’en donnent à cœur joie sur Twitter en ressortant la vidéo de ses larmes ou encore ce trade qui a coûté très cher en assets aux Wolves. Ces assets devraient mettre bien le Jazz sur les années à venir au vu des résultats moyens et décevants des Loups qui ressemblent plutôt à des ratons-laveurs sur le parquet. Paradoxal pour une équipe qui se fait souvent… laver, non ?

On se retrouve à la Draft ? Bah non

Heureusement, les Wolves peuvent se consoler en se disant qu’ils vont avoir de bons choix de Draft, et qu’ils pourront sélectionner de nouvelles pépites pour les années à venir… Ah mais non, puisque tous les choix de Draft des Wolves ont été convoyés vers Salt Lake City dans le cadre du transfert de Rudy Gobert. 2023, 2025, 2027 et 2029 ? Définitivement envolés. 2026 ? Il peut être échangé par le Jazz. Autant dire que le projet “win now” des Wolves a pris un sacré coup dans la caboche et que ça se frotte les mains dans les rocheuses. Allez, merci pour tout à la franchise de Minnesota, mais il est temps de supprimer cette franchise désormais.