La saison 2023-24 des Minnesota Timberwolves… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Timberwolves du Minnesota !

Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns en mode All-NBA

La hiérarchie se dessine clairement à Minnesota. Anthony Edwards, dans la continuité de son Mondial avec Team USA, a pris le lead de cette équipe et nous sort une saison de maboule à 29 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne, il est plus que logiquement All-Star et même All-NBA à la fin de la saison régulière. L’ancien Bulldog de Georgie a porté tout Minneapolis sur ses larges épaules. KAT est également revigoré par son été passé avec l’équipe nationale de la République Dominicaine, le pivot a compris son rôle aux côtés d’Ant-Man et se mue en parfait lieutenant capable d’envoyer des ogives de loin et de terrasser n’importe quelle raquette adverse. Ce duo là fait de sérieux dégâts et tous les joueurs se mettent au diapason pour le plus grand bonheur du coach Chris Finch, qui tire le meilleur de chaque individualité, pour la mettre au service du collectif.

Rudy Gobert se transforme en Sam Perkins

Parlons maintenant de notre Rudy national ! On avait déjà entrevu son travail au niveau du tir de loin et constaté ses progrès dans le domaine. Et force est de constater que la parole est suivie des actes, et que ce qui a été aperçu à l’entrainement se transpose désormais en match officiel. Bien sûr, Rudy Gobert ne sera jamais Sam Perkins, ancien pivot des années 90 capable de canarder de loin, considéré par certains comme étant le précurseur pour les big men qui s’écartent du panier, mais on s’est laissés aller à une petite vanne concernant le natif de Saint Quentin, qui tourne tout de même à 33% de réussite de loin, ce qui permet de rendre l’attaque des Loups bien plus imprévisible, et ouvre encore plus d’espaces aux deux All-Stars susnommés. Les Louveteaux sont devenus grands et ont sorti les crocs.

Les Playoffs, et plus encore ?

Tout ça aboutit à une qualification direct en Playoffs pour les Timberwolves, qui surpassent toutes les attentes du début de saison. Anthony Edwards continue d’accrocher pas mal de tronches à son tableau de chasse, KAT devient l’attaquant préféré de ton pivot préféré (Nikola Jokic est poste 6), Rudy Gobert s’affirme comme son parfait complément, et les remplaçants se mettent au diapason. Jaden McDaniels est un poil à gratter défensif, Nickeil Alexander-Walker enchaîne les shoots de loin, Naz Reid distribue des mandales sous les panneaux, et Mike Conley drive tout ce petit monde jusqu’à des demi-finales de conférence que personne n’avait vu venir. Espérons qu’au réveil, tout cela soit encore vrai pour la ville de Minneapolis, qui ne demande qu’à vibrer de nouveau à travers cette franchise (plus si) moribonde (que ça).

Pour citer un grand philosophe : “oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher” !!