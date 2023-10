La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Timberwolves, avec un beau bordel qui sent la dynamite dans la meute.

#1 : Anthony Edwards en mode All-Star

Qui dit Minnesota Timberwolves, dit Karl-Anthony Towns Anthony Edwards cette saison ! Le jeune louveteau sort d’une saison All-Star de haut niveau où il s’est clairement affiché en patron de l’équipe. Les progrès majeurs ? Un meilleur drive pour attaquer le cercle et une implication défensive bien supérieure. Merci KAT pour les travaux, mais là il va falloir laisser la gonfle à Ant-Man maintenant. De quoi espérer une nouvelle saison de haut niveau pour retourner frimer au All-Star Game.

#2 : Rudy Gobert qui step-back du parking

Si certains doutes planaient sur le sérieux de la préparation des Bleus cet été, Rudy a au moins bossé un truc : son… 3-points. Plusieurs vidéos du Français ont tourné avec quelques ficelles du parking. Il en a même rentré un durant un match officiel, histoire d’officialiser que c’est devenu un sniper. Pas sûr que ça plaise à Karl-Anthony Towns alias le meilleur intérieur shooteur de l’histoire, mais en tout cas nous ça nous fait bien marrer en attendant la reprise. Alors spacing XXL pour les Wolves à la reprise ? Non.

Rudy Gobert ne rate plus rien à 3 points 🦖🔫#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/1i55Aslpm3

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 11, 2023

#3 : Kyle Anderson vs Rudy Gobert sur le banc

Tiens en parlant de Rudy, qui se souvient de sa mandale sur Kyle Anderson le 9 avril dernier ? Une mauvaise gestion de groupe, une honte publique, une session Zavatta… appelez ça comme vous voulez mais pas une équipe qui a des ambitions en Playoffs. Ce posage de cerveau collectif est en revanche l’un des moments les plus drôles de l’année dernière. Si vous aimez le divertissement, restez éveillé à chaque futur temps-mort de Chris Finch.

#4 : Jaden McDaniels vs le mur du couloir

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule dans le Minnesota, Jaden McDaniels s’est fracturé la main le même soir en… tapant dans un mur. Jaden était pourtant sur le point de conclure une magnifique saison individuelle avec des progrès défensifs de très haut niveau. Quel dommage de perdre l’un de ses meilleurs joueurs la veille des Playoffs, surtout lorsque le gars se blesse lui-même. Bref… du Wolves dans le texte.

#5 : Naz Reid, le meilleur intérieur du roster

Rigolez mais si KAT retourne à l’infirmerie, on pourrait bien avoir rapidement du Naz Reid en boucle comme la saison dernière. Conservé pour 42 millions sur 3 ans, les Wolves possèdent certainement l’un des meilleurs pivots back-up de la ligue. En tout cas si on a besoin de points, ça n’est pas à Rudy Gobert qu’on va demander des tir du parking, mais bien à Reid de contribuer offensivement. De là à ce qu’il fume la hiérarchie des pivots il y a un monde d’écart, on s’est compris. Mais tout peut arriver dans la meute… alors dose de highlights pour récompenser sa saison !

#6 : Les maillots rétros

À défaut d’avoir des nouveaux maillots attrayants, l’un des kiffs de cliquer sur les Wolves cette saison sera de revoir des bons maillots vintage comme on les aime. Une pensée à Sam Cassell et Kevin Garnett ne va pas faire de mal si la saison de Minnesota part en freestyle. On espère en tout cas que la nostalgie des jerseys inspirera la franchise à accrocher un certain n°21 au plafond…

#7 : Nickeil Alexander-Walker, facteur X ?

En voilà un qui est plutôt sur une belle courbe ascendante depuis quelques mois. Fraîchement arrivé de Salt Lake City, Nickeil Alexander-Walker a su apporter sa bonne défense et son adresse longue distance sur les lignes extérieures. Le Canadien a même réalisé une Coupe du Monde plutôt intrigante. Affaire à suivre avec NAW, avec un peu d’espoir pour en voir plus cette saison !

#8 : La saison rookie de Leonard Miller

Vous l’avez sûrement entraperçu en regardant des highlights de Scoot Henderson. Leonard Miller sort d’une saison prometteuse avec Ignite Team. Un profil si atypique qu’on a hâte de voir sur un parquet NBA ! Maintenant toute la question est de savoir s’il parviendra à grignoter des minutes dans cette rotation. Il peut avoir une carte à jouer dans les ailes, son hustle notamment a de quoi faire réfléchir le coaching staff. En tout cas, on peut être sûr qu’il aura sa chance dans un bon vieux Hornets – Wolves du dimanche soir.

#9 : Les fans en dépression dès la mi-novembre

Il existe un scénario dans lequel Minnesota perd 8 matchs de suite en octobre, que Karl-Anthony Towns se blesse, et qu’Anthony Edwards loupe sa rentrée. Là ça risque de faire un peu beaucoup pour certains fans de la franchise. Espérons que les Wolves pourront enfin se délivrer de leurs blessures, de leur philosophie de la lose, de leur histoire inexistante… Allez les louveteaux, on y croit ! Si la raquette fonctionne bien, on peut encore garder espoir… avant de se pendre pour de bon.

#10 : Les matchs face à Jimmy Butler



Vous commencez à connaitre les classiques… S’il y a bien un gars qui a flairé le bourbier dans lequel il a atterri, c’est bien Jimmy Butler. L’ancien chef de meute a laissé des séquelles dans la tête de pas mal de joueurs durant son passage chez les Wolves. Un divorce toujours pas digéré, et des mixtapes toujours posées à chaque rencontre entre le boss du Heat et les bambins de Minnesota. On ne se lassera jamais des “I TOLD YOU” de Jimmy sur les louveteaux, avec l’index pointé sur la crâne qui rappelle bien la hiérarchie établie.