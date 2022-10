30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Minneapolis pour décortiquer les Wolves !

Les Wolves sont donc la 24ème franchise présentée dans cette série des 30 Previews en 30 Jours et cette phrase est incroyable. Habituée à prendre des vacances anticipées chaque année ou presque depuis le départ de Kevin Garnett, c’était une autre époque, les Loups ont remis le pied en Playoffs la saison passée grâce à la fougue d’Anthony Edwards, au talent de Karl-Anthony Towns et aux multiples personnalités de Patrick Beverley, notamment. Depuis ? La hype est montée et elle est montée puissance mille lorsque Rudy Gobert a débarqué dans la forêt, histoire de verrouiller la raquette et d’offrir des rêves par packs de douze à la sympathique fanbase de Minny. Le cinq majeur est désormais monstrueux, le banc se cherche des leaders mais semble très complet, et c’est véritablement dès mardi que la pression apparaitra pour Chris Finch car, clairement, cette saison les Wolves seront TRES attendus et donc mis sous les feux des projecteurs. Jouer avec deux géants sur le terrain, le rôle de D’Angelo Russell, le statut d’Anthony Edwards, la progression de Jaden McDaniels, une bench mob qui doit s’imposer… énormément de sujets à traiter et de questions à moins d’une semaine de la reprise, alors on se pose, on en parle et on se projette ? Allez !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Wolves de Minnesota. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !