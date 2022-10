Qui dit nouvelle saison en TrashTalk Fantasy League dit nouvelles règles. Alors on vous rassure, on ne va pas changer une formule qui fonctionne mais on va juste vous proposer une petite mise à jour issue des remarques formulées par la communauté.

En fin de saison dernière, un sondage vous avait été proposé afin de faire remonter votre sentiment vis à vis de la TrashTalk Fantasy League. Dans le lot, des questions concernaient un comportement qui avait dérangé de nombreux joueurs lors des mois précédents et nous voulions votre avis : les équipes gérées par 1 seule ou 2 personnes avec plusieurs comptes. Sans surprise, le dépouillement du sondage a confirmé une forme d’exaspération face à cette façon de jouer.

Dès la multiplication de ce mode de jeu, nous avions réfléchi à un moyen d’y mettre fin. Malheureusement, aucune règle n’interdisait de gérer plusieurs comptes dans une même équipe et nous avons alors privilégié de finir l’exercice sans modification du règlement afin de prendre une bonne décision. Aujourd’hui, avec la bénédiction d’Adam Silver et du Board of Governors, on peut vous confirmer qu’une règle a été ajoutée : une équipe de 10 joueurs, ce sont 10 personnes différentes. Il en va de même pour les effectifs moins nombreux, un membre = une personne physique.

Pour s’assurer de cela, des checkup aléatoires et automatisés seront prévus par l’équipe technique. Nous avons également instauré des freins dans le fonctionnement du jeu afin de compliquer ce genre de comportements. Il est important de souligner que, de par les retours de personnes ayant pratiqué ce mode de jeu par le passé, nous savons qu’il partait le plus souvent d’un délire sans volonté de nuire. Pas de mauvaise intention, juste une piste creusée un peu trop loin. Malheureusement, des dépassements ont fait que ce système ne peut plus être toléré.

Et les sanctions dans tout cela ? Et bien elles sont simples : une équipe qui ne respecte pas cette règle sera dissoute dans la foulée.

La règle est la même pour tous, elle est clairement énoncée ici mais aussi dans la FAQ du site de la TTFL, donc nul n’est censé l’ignorer.

En espérant que ce nouveau cadre permettra à chacun de profiter de la saison à venir, dans la joie, la bonne humeur et le respect de l’ADN TTFL !

Bonne saison à tous <3