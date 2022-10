À la fin du mois de juin, nous nous sommes tournés vers vous avec pour objectif de continuer à faire grandir la TrashTalk Fantasy League avec ceux qui la font vivre depuis plusieurs saisons – sept années de récolte de carottes pour certains. Vous avez été près de 5000 à répondre – 4983 pour être précis – et à nous donner votre avis sur ce qui marche, ce qui déconne ou ce qui pourrait améliorer le jeu. À nous maintenant de mettre la main dans le cambouis pour vous contenter, sachant que vos opinions sont parfois très tranchées et variées. Voici donc le bilan de ce sondage.

Les bases du sondage

Sans surprise, une grande majorité des personnes ayant pris part à cette enquête sont des joueurs (90%), et parmi eux beaucoup devraient poursuivre (89%) l’aventure l’année prochaine. Cela nous fait évidemment très plaisir, tout en ayant conscience des progrès à faire et des améliorations à apporter pour que chacun trouve son compte lors des saisons à venir. Nous allons évoquer tout cela avec les réponses aux questions suivantes, en particulier ce qui concerne des points de « tension » comme les équipes gérées par un seul utilisateur.

Si beaucoup jouent la gagne, aussi bien en individuel (66% des interrogés) qu’en équipe (46%), le fun demeure une grosse composante du jeu. Ça tombe bien c’était avant tout pour cela, pour apporter un peu de sel aux longues saisons NBA que la TrashTalk Fantasy League avait vu le jour il y a sept ans. De nombreuses personnes ajoutent que cela leur donne envie de regarder des matchs improbables auxquelles elles ne se seraient pas intéressées si leur pick n’était pas de la partie. On retrouve aussi beaucoup le plaisir de se mesurer à ses potes, ce qui confirme l’aspect communautaire et social du jeu.

Le jeu en équipe en TrashTalk Fantasy League

Cette composante sociale se retrouve dans la grande partie des utilisateurs qui prennent part au jeu en équipe (69%). Mais on retrouve dans ce mode de jeu des disparités : entre ceux qui ne trouvent pas d’équipe, ceux qui sont frustrés par le fait d’être moins de 10 dans leur équipe (plus d’un quart des réponses), les équipes All-In ou les équipes gérées par moins de 10 utilisateurs (un utilisateur avec plusieurs comptes – moins de 5% des réponses), la frustration existe.

Pour les premiers, nous réfléchissons à un moyen d’ améliorer le recrutement et la recherche aussi bien d’agent libre que d’équipes dans le besoin . Aujourd’hui une grande partie du recrutement se fait sur Twitter, sans que cela soit présenté de manière claire pour tout le monde. De plus, difficile de savoir à l’avance quel est le style et le but des autres membres de l’équipe : mode chill, fan de franchise, die hard qui joue la gagne… Il faut que chacun puisse trouver son compte. Nous communiquerons plus et mieux sur le sujet à mesure que les développements pour répondre à cette problématique avanceront.

Pour les équipes de moins de 10 joueurs, une nouveauté est prévue pour la reprise (teasing). Elle ne solutionnera pas tous les soucis – comme le fait de se retrouver face à une équipe plus nombreuse en Playoffs – mais elle pourra vous permettre de vous mesurer à des équipes de même effectif au cours de la saison .

. Pour les All-In et les équipes gérées par moins de utilisateurs en multicompte, encore un peu de patience, on y arrive.

On arrive aux questions qui ont fait débat cette saison : les utilisateurs qui prennent plusieurs comptes pour gérer seuls des équipes et les équipes All-In. Ces sujets ont régulièrement alimenté les discussions sur Twitter, et nous avions déjà recueilli de nombreux avis. L’échantillon est encore plus grand aujourd’hui grâce au sondage et confirme la direction que nous souhaitions prendre. Avant de l’exposer, voici les chiffres :

pour le mode All-In, 13% souhaitent la fin de ce mode de jeu, 20% trouvent ça intéressant, 1% des interrogés jouent comme cela. Le reste oscille entre aucune opinion et tant pis.

pour la gestion des équipes par des multicomptes, 57% souhaitent la fin de cette possibilité, 2% trouvent ça intéressant et 1% jouent comme cela.

Avant le sondage, nous pensions changer les règles du jeu pour interdire à une seule (ou deux) personne de contrôler tous les comptes d’une équipe. Votre avis est en phase avec cette idée. Nous allons agir à trois niveaux pour cela : la communication, le contrôle régulier et les sanctions. Tout ceci sera rappelé avant la reprise de la saison avec l’ensemble des nouveautés de la TrashTalk Fantasy League. S’il était difficile de changer une règle en cours de saison, elle sera désormais claire. Le plaisir de jouer du plus grand nombre ne doit pas être remis en cause par une minorité (4%). Ce changement devrait également avoir un impact sur le mode All-In. En effet, ces équipes gérées par une seule personnes évoluaient la plupart du temps de cette façon : une personne qui fait un choix par soir et qui le répercute sur dix comptes. En supprimant/interdisant ces équipes, le All-In prendra lui aussi une part moins importante.

Pour l’instant, nous ne touchons pas à la possibilité de faire All-In pour les équipes normalement constituées de dix utilisateurs différents. D’une part, car nous pensons que la régulation sur les équipes gérées par un seul compte va réduire son impact, comme dit ci-dessus. Nous analyserons d’ailleurs cela sur la saison à venir. D’autre part, le sondage indique que le rejet n’est pas aussi fort. Beaucoup de personnes acceptent, bon gré mal gré, ce mode de jeu. Enfin, il s’agit d’une façon de jouer difficile à contrôler : que faire en cas de 9+1 ou 8+2 ? À partir de combien de soirée en mode All-In les limites sont dépassées ? Cela ne signifie pas que la décision est définitive, et nous continuerons de surveiller que cela ne nuit pas au plaisir de jouer du plus grand nombre. En outre, nous mettrons en place une manière de séparer dans les classements les équipes « classiques » des équipes « All-In » pour que chacun puisse se situer par rapport à ses concurrents. Pour autant, cela ne modifiera pas le classement général et le déroulement des Playoffs, au moins pour la saison à venir.

Plusieurs comptes en TrashTalk Fantasy League

Si jouer avec plusieurs comptes dans une seule équipe pose problème, cela ne signifie pas que le multicompte va être traqué pour des joueurs ayant un comportement qui ne nuit pas aux autres. D’une part parce que cela reste à la marge (10%), d’autre part parce que cela permet de jouer de différentes façon (coucou la Ligue Exotic) ou avec différents groupes d’amis. Tant que cela reste dans le respect, aucun souci avec le fait d’avoir plusieurs comptes. D’ailleurs, le multicompte pour gérer ou compléter une équipe est loin d’être majoritaire pour les utilisateurs avec plusieurs comptes (14% des multicomptes).

Les Ligues

Parmi les aspects du jeu les moins exploités – et nous avons une grande part de responsabilité là-dessus – les Ligues trouvent une place de choix. Moins de la moitié des sondés participent à une Ligue et il en va de même pour les Ligues sponsorisés donnant lieu à des récompenses. C’est peu, trop peu. Entre une méconnaissance de ce mode de jeu ou le faible intérêt qu’il suscite, nous allons retravailler dessus pour qu’il participe à rythmer les saisons. De premières évolutions – retardée à cause des soucis de serveur de fin 2020 – sont déjà dans les tuyaux pour la reprise. On vous en dit plus rapidement. Das tous les cas, une meilleure communication et plus d’implication de notre part devraient donner un nouvel élan à ces Ligues.

Trophées et boutique TTFL

De nombreuses réponses tout au long du sondage soulignent un point : si le jeu rajoute du piment à la saison régulière et permet de mieux se pencher sur certains joueurs ou certaines rencontres, une lassitude s’installe au fil des longues saisons régulières. Par le passé, les challenges et les trophées associés apportaient un peu de dynamisme à la TrashTalk Fantasy League, à l’instar du pick de la muerte. Vous êtes une grande majorité à vouloir retrouver ces trophées (81%) et vous nous avez proposé de nombreuses idées pour les enrichir. Toutes ne sont pas réalisables techniquement, mais nous réfléchissons tout de même à une façon de les intégrer dans le futur. Sachez tout de même que les challenges seront de retour dès la saison prochaine, et les trophées enrichis.

Qui dit plus de trophées, dit plus de TT$ en jeu et donc une boutique à revoir. Les bonus ne sont plus forcément cohérents avec la quantité d’information disponible sur différents supports (coucou le TTFLab). Nous réfléchissons donc également à les mettre à jour.

Les Playoffs TTFL

Lorsque la TrashTalk Fantasy league bascule en mode Playoffs, vous êtes partagés entre les Playoffs par équipe (40%) – et les terribles éliminations – et le classement individuel (52%). Cela même si lors des éliminations, l’intérêt baisse pour de nombreux joueurs (51% : 19% qui arrêtent et 32% qui continuent sans être motivés). Surtout que le règle limitant le pick d’un joueur une seule fois sur l’ensemble des Playoffs chagrine quelques utilisateurs (11% la trouvent trop compliquée, 3% arrêtent à cause d’elle). Mais nous toucherons pas à cette règle qui fait à nos yeux – mais aussi aux vôtres, à la grande majorité (80%) – l’essence même des Playoffs TrashTalk Fantasy League. Ce qui ne nous empêche pas d’explorer d’autres pistes (compétition annexe en individuel ou par équipe, tournoi consolante…) pour rendre les Playoffs plus rythmés.

Ergonomie et application

Application, le mot magique qui va faire lire ce paragraphe. Nous le savons, l’ergonomie et l’expérience utilisateur de la TrashTalk Fantasy League sont loin de vos attentes et de nos standards. Des bases d’amélioration sont en train d’être posées. Malheureusement, cela ne sera pas pour la reprise 2022, mais nous avons comme objectif de vous proposer une refonte graphique accompagnée si possible d’une application pour le début de la saison 2023-24. Il faudra de la patience, nous en avons bien conscience, mais il faut passer par de nombreuses étapes pour avoir enfin une TTFL au niveau que nous imaginons. Pourquoi ? Parce qu’avant de basculer sur une application, il faut donc reprendre toutes les bases graphiques. Ensuite, des nouveautés entrent dans le cadre de cette refonte (page équipe, page utilisateur, arrivée – enfin – de l’historique…) qui demandent donc du temps.

Communication et vie de la TTFL

Comme déjà évoqué, vous êtes nombreux à évoquer l’aspect chronophage et parfois lassant de la TrashTalk Fantasy League. Si le TTFLab a clairement déjà fait beaucoup pour faire vivre la communauté sur Twitter – tout comme de nombreux CM des équipes ou des ligues -nous devons faire plus chez TrashTalk. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site, des nouveautés sont prévues pour vous faire kiffer encore plus le jeu, tout comme des animations directement dans la TTFL. On vous détaillera tout ça tranquillement à la rentrée puis au fil de la saison. On espère que cela vous motivera mais surtout que cela rythmera votre saison TTFL.

Encore une fois, merci pour toutes vos réponses. On se retrouve rapidement sur TrashTalk pour vous parler de la saison à venir en TTFL, avec les améliorations, les nouveautés et un maximum de plaisir. Sans oublier quelques carottes, parce que c’est bon pour la santé.