La pause All-Star fait du bien aux joueurs NBA, mais également à ceux de TrashTalk Fantasy League qui ont pu passer quelques nuits sans le stress de la performance de leur pick. Mais ce repos de vos nerfs est bientôt révolu puisque la TTFL revient dès ce jeudi 23 février avec le retour de matchs ! Pour pimenter cette reprise, on vous propose une ligue avec des lots à gagner. Alors, qui va être le patron pour ce retour aux affaires ?

On le sait, la crise de manque n’est pas loin avec pratiquement une semaine sans un pick à faire. Vous avez les crocs, vous voulez vite reprendre la TTFL et montrer que cette pause vous a fait du bien. C’est pareil ici, toute la Team TrashTalk est au taquet pour finir la saison en trombes. Alors on s’est dit qu’il fallait rajouter un peu de challenge pour que chacun reprenne la TTFL avec cette même envie d’en découdre. Alors voilà, après le succès de la ligue lors de la semaine Rivals Week, on remet le couvert cette fois-ci sur onze jours : du jeudi 23 février au dimanche 5 mars, on vous attend nombreux pour vous écharper sur la Ligue Back to Business ouverte à toutes et à tous et 100% gratuite.

Vous jouez actuellement pour le titre individuel ? Vous êtes concernés pour asseoir votre domination ? Vous cartonnez plutôt en équipe ? Venez montrer que même en dehors de ce collectif, vous maîtrisez le jeu comme personne ! Vous êtes en galère dans les deux classements ? Ce n’est pas grave, vous pouvez sauver votre saison. Vous ne jouez pas encore ? On ne vous juge pas (si un peu), mais vous avez l’occasion de faire vos premiers pas en TTFL et ainsi rejoindre une communauté de fous furieux. Du coup, aucune excuse pour ne pas prendre part à cette ligue Back to Business.

Pour participer, rien de plus simple :

On se connecte à la TrashTalk Fantasy League avec son compte ici (ou on en crée un)

Dans le menu, on va dans “LES LIGUES”

On clique sur “Ajouter / voir les ligues”

On clique sur la Ligue “Back to business”

On s’inscrit à la Ligue

On fait confiance à son nez creux

On enchaîne les bons picks du jeudi 23 février au dimanche 5 mars

# LES DATES À RETENIR

Inscriptions ouvertes : à partir du lundi 20 février 2023

Début de la Ligue : à partir du jeudi 23 février 2023

Fin de la Ligue : le dimanche 5 mars 2023

# LES LOTS À GAGNER*

Plus de temps à perdre, foncez dès maintenant vous inscrire à la Ligue Back to Business et dominez ces 11 jours de compétition en TrashTalk Fantasy League !

* En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.